　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43250.12　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42523.81　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42206.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41995.53　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41337.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41163.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
41058.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40761.64　　均衡表転換線(日足)
40344.93　　均衡表基準線(日足)
40151.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40120.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40120.04　　25日移動平均線
40063.79　　新値三本足陽転値
40021.89　　均衡表転換線(週足)
39939.35　　6日移動平均線
39183.56　　13週移動平均線

39154.85　　★日経平均株価24日終値

39098.92　　75日移動平均線
39076.68　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39065.68　　均衡表基準線(週足)
38965.83　　26週移動平均線
38585.26　　均衡表雲上限(日足)
38488.04　　均衡表雲下限(日足)
38246.24　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38033.32　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37779.84　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37308.91　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36989.96　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36626.09　　200日移動平均線
36593.85　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36371.59　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35407.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 2.33(前日 4.68)
ST.Slow(9日)　　 3.79(前日 6.74)

ST.Fast(13週)　 56.73(前日59.49)
ST.Slow(13週)　 71.36(前日72.29)

［2024年7月24日］

株探ニュース