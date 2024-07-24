【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43250.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)
42523.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42206.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)
41995.53 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41337.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41163.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)
41058.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40761.64 均衡表転換線(日足)
40344.93 均衡表基準線(日足)
40151.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40120.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40120.04 25日移動平均線
40063.79 新値三本足陽転値
40021.89 均衡表転換線(週足)
39939.35 6日移動平均線
39183.56 13週移動平均線
39154.85 ★日経平均株価24日終値
39098.92 75日移動平均線
39076.68 ボリンジャー:-1σ(25日)
39065.68 均衡表基準線(週足)
38965.83 26週移動平均線
38585.26 均衡表雲上限(日足)
38488.04 均衡表雲下限(日足)
38246.24 ボリンジャー:-1σ(13週)
38033.32 ボリンジャー:-2σ(25日)
37779.84 ボリンジャー:-1σ(26週)
37308.91 ボリンジャー:-2σ(13週)
36989.96 ボリンジャー:-3σ(25日)
36626.09 200日移動平均線
36593.85 ボリンジャー:-2σ(26週)
36371.59 ボリンジャー:-3σ(13週)
35407.86 ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52 均衡表雲上限(週足)
31808.72 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 2.33(前日 4.68)
ST.Slow(9日) 3.79(前日 6.74)
ST.Fast(13週) 56.73(前日59.49)
ST.Slow(13週) 71.36(前日72.29)
［2024年7月24日］
株探ニュース