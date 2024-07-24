

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43250.12 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42523.81 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42206.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41995.53 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41337.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41163.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

41058.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40761.64 均衡表転換線(日足)

40344.93 均衡表基準線(日足)

40151.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40120.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40120.04 25日移動平均線

40063.79 新値三本足陽転値

40021.89 均衡表転換線(週足)

39939.35 6日移動平均線

39183.56 13週移動平均線



39154.85 ★日経平均株価24日終値



39098.92 75日移動平均線

39076.68 ボリンジャー:-1σ(25日)

39065.68 均衡表基準線(週足)

38965.83 26週移動平均線

38585.26 均衡表雲上限(日足)

38488.04 均衡表雲下限(日足)

38246.24 ボリンジャー:-1σ(13週)

38033.32 ボリンジャー:-2σ(25日)

37779.84 ボリンジャー:-1σ(26週)

37308.91 ボリンジャー:-2σ(13週)

36989.96 ボリンジャー:-3σ(25日)

36626.09 200日移動平均線

36593.85 ボリンジャー:-2σ(26週)

36371.59 ボリンジャー:-3σ(13週)

35407.86 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 2.33(前日 4.68)

ST.Slow(9日) 3.79(前日 6.74)



ST.Fast(13週) 56.73(前日59.49)

ST.Slow(13週) 71.36(前日72.29)



［2024年7月24日］



株探ニュース

