Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¤ª¼é¤ê¤¬¿Íµ¤¡¡ºæ»Ô¤ÎÂçÄ»Âç¼Ò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃÂÀ¸
¡¡Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ±Û¤·¤ËÀè¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡½¡£ºæ»Ô¤ÎÂçÄ»Âç¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤ª¼é¤ê¤¬¿Íµ¤¤À¡£½é·Ø¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Ç¯Ê¬¤Î5Àé¡Á8ÀéÂÎ¤¬2Æü´Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¸æ¼é¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯°Æ¤·¤¿¸¢Ç©µ¹¤Î²ÏÌî¾Ìé¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¿À¼Ò¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»²ÇÒ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤ª¼é¤ê¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¤Ç1500±ß¡£½Ä7¥»¥ó¥Á¡¢²£3.3¥»¥ó¥Á¡£¼·¿§¤Ë¸÷¤ë¥Û¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÇòÄ»¤ä¶Æâ¤Î¼ùÌÚ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤ª¼é¤ê¤Ï1½µ´Öµ§Åø¤·¤Æ¿ÀÍÍ¤Î¸æÎî¤ò°Ü¤¹¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¼é¤ê¤Ï¸æÎî¤òÈ´¤¤¤¿¸å¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¡¢ºÆÅÙ¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡È¯°Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¡£»²ÇÒ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÆ©ÌÀ¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¿À¿¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬»æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ëÈ¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜ»Ê¤«¤é¡Ö°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é¡ÖÀè¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£