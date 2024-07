【不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス】セール期間:8月18日まで特別価格:1,000円

スパイク・チュンソフトは、Nintendo Switch用RPG「不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス」を66%オフの特別価格1,000円で販売している。期間は8月18日まで。

本作は2010年にニンテンドーDS向けに発売された「不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス」に新ダンジョンなどを追加したタイトル。本セールは過去最大の割引が適用されており、“1,000回遊べるダンジョンRPG”と称される本シリーズが1,000円でプレイできる。

