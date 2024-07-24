これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想 46.1 前回 45.4
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想 49.8 前回 49.6
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想 44.4 前回 43.5
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想 53.5 前回 53.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想 46.1 前回 45.8
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想 53.1 前回 52.8
【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 5.12% 前回 5.2%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想 51.2 前回 50.9
非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想 52.6 前回 52.1
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/13 - 07/19）20:00
予想 N/A 前回 3.9%（前週比)
卸売在庫（速報値）（6月）21:30
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45
予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（6月）23:00
予想 65.0万件 前回 61.9万件
予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)
【カナダ】
カナダ中銀政策金利（7月）22:45
予想 4.5% 前回 4.75%
※予定は変更されることがあります。
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想 46.1 前回 45.4
フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想 49.8 前回 49.6
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想 44.4 前回 43.5
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想 53.5 前回 53.1
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想 46.1 前回 45.8
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想 53.1 前回 52.8
【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 5.12% 前回 5.2%（前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想 51.2 前回 50.9
非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想 52.6 前回 52.1
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/13 - 07/19）20:00
予想 N/A 前回 3.9%（前週比)
卸売在庫（速報値）（6月）21:30
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45
予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)
新築住宅販売件数（6月）23:00
予想 65.0万件 前回 61.9万件
予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)
【カナダ】
カナダ中銀政策金利（7月）22:45
予想 4.5% 前回 4.75%
※予定は変更されることがあります。