【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想　46.1 　前回　45.4

フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15
予想　49.8 　前回　49.6

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想　44.4　前回　43.5

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30　
予想　53.5　前回　53.1

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00　
予想　46.1　前回　45.8

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想　53.1　前回　52.8

【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　5.12%　前回　5.2%（前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　51.2　前回　50.9

非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　52.6　前回　52.1

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/13 - 07/19）20:00
予想　N/A　前回　3.9%（前週比)

卸売在庫（速報値）（6月）21:30
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45
予想　N/A　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　55.3（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.8（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（6月）23:00
予想　65.0万件　前回　61.9万件
予想　3.4%　前回　-11.3%（前月比)

【カナダ】
カナダ中銀政策金利（7月）22:45
予想　4.5%　前回　4.75%

※予定は変更されることがあります。