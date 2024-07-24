【ユーロ圏】

フランス製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15

予想 46.1 前回 45.4



フランス非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（7月）16:15

予想 49.8 前回 49.6



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30

予想 44.4 前回 43.5



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30

予想 53.5 前回 53.1



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00

予想 46.1 前回 45.8



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00

予想 53.1 前回 52.8



【南アフリカ】

消費者物価指数（6月）17:00

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 5.12% 前回 5.2%（前年比)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30

予想 51.2 前回 50.9



非製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30

予想 52.6 前回 52.1



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（07/13 - 07/19）20:00

予想 N/A 前回 3.9%（前週比)



卸売在庫（速報値）（6月）21:30

予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45

予想 N/A 前回 51.6（製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 55.3（非製造業PMI・速報値)

予想 N/A 前回 54.8（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（6月）23:00

予想 65.0万件 前回 61.9万件

予想 3.4% 前回 -11.3%（前月比)



【カナダ】

カナダ中銀政策金利（7月）22:45

予想 4.5% 前回 4.75%



※予定は変更されることがあります。

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