明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０５：０５ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が講演

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・耐久財受注

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２６日まで）

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本電技<1723>，綿半ＨＤ<3199>，野村不ＨＤ<3231>，エイトレッド<3969>，伊勢化<4107>，野村総研<4307>，シンプレクス<4373>，石原ケミ<4462>，中外薬<4519>，カイノス<4556>，日パレット<4690>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，アマノ<6436>，富士電機<6504>，メディアＬ<6659>，ルネサス<6723>，ＦＤＫ<6955>，新光電工<6967>，日産自<7201>，日野自<7205>，太平洋<7250>，キヤノン<7751>，信越ポリ<7970>，空港施設<8864>，キムラユニテ<9368>，ＳＥＨＩ<9478>，メタウォータ<9551>，ＤＭＳ<9782>，ステップ<9795>，大丸エナ<9818>，ジェコス<9991>ほか

※海外企業決算発表：ダウ，ハネウェル・インターナショナルほか



出所：MINKABU PRESS