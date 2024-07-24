中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県で試験飛行を行うAG600。（渭南＝新華社記者/邵瑞）

【新華社北京7月24日】中国航空機大手の中国航空工業集団（AVIC）は23日、大型消火・水難救助水陸両用機AG600「鯤竜（こんりゅう）」が初めて型式検査承認（TIA）を取得したと明らかにした。同機はこれにより、正式に中国民用航空局の承認を得るための試験飛行段階に入り、続く耐空証明書の取得に向けた確かな基礎を固めた。

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

四川省西昌市で典型的な消火の場面での試験飛行を行うAG600。（資料写真、2023年6月23日撮影、西昌＝新華社配信）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

湖北省荊門市で水上試験飛行を行うAG600。（資料写真、2023年4月26日撮影、荊門＝新華社配信）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

四川省西昌市で典型的な消火の場面での試験飛行を行うAG600。（資料写真、2023年6月23日撮影、西昌＝新華社配信）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県で試験飛行を行うAG600。（渭南＝新華社記者/邵瑞）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県の国家民間航空機試験飛行拠点でエンジンテストを行うAG600。（渭南＝新華社記者/邵瑞）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県の国家民間航空機試験飛行拠点に駐機中のAG600。（渭南＝新華社記者/邵瑞）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

湖北省荊門市で緊急救助の総合実践訓練に参加するAG600。（資料写真、2023年10月27日撮影、荊門＝新華社配信）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県の国家民間航空機試験飛行拠点の格納庫で、AG600の検査を行う地上整備員。（渭南＝新華社記者/邵瑞）

中国・国産大型水陸両用機ＡＧ６００、民用航空局の承認に向けた試験飛行段階へ

17日、陝西省渭南（いなん）市蒲城県の国家民間航空機試験飛行拠点で試験飛行を行うAG600。（渭南＝新華社記者/邵瑞）