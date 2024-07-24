2024年10月12日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC北九州）』が追加情報を発表した。

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

豪華出演者第2弾発表

ゲストモデルに、モデル・タレントとして国民的人気を誇るカリスマ池田美優、藤田ニコルが決定。さらに、昨年2023年に創刊40周年を迎え、数々のファッションブームを作ってきた雑誌「ViVi」専属の人気モデルアリアナさくらと、映画初出演にして初主演に抜擢された映画「マイスモールランド」で「2022年 第96回キネマ旬報ベスト・テン」新人女優賞を受賞するなど、唯一無二の存在感で女優としても活躍をする嵐莉菜が参戦。

さらに、今年2024年1月〜3月に放送されたドラマ「マルス-ゼロの革命-」出演をはじめ、モデルとしても、美容誌、ファッション誌を中心にマルチに活躍する大峰ユリホ、今年2024年4月6日（土）に発売されたファースト写真集「SUERTE」の衝撃的な表紙が話題を呼んだ、驚異の10頭身とも呼ばれる抜群のスタイルを持つ香川沙耶、ファッション誌「Ray」専属モデルを務めながら、雑誌「LARME」にもレギュラー出演し、昨年2023年に公開された映画「TOKYO, I LOVE YOU」では映画初出演も果たすなど、活躍の場を広げている加藤ナナの出演が決定した。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2024年10月12日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料】

指定席S：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売：10,000円（税込）、一般販売：10,500円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第一弾】2024年7月6日（土）10:00から順次予約・販売開始

TGC CARD先行：2024年7月20日（土）10:00〜7月26日（金）23:59

TGC公式LINE会員先行（第一弾）：2024年7月27日（土）10:00〜8月 9日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2024年8月10日（土）10:00から順次予約・販売開始

TGC公式LINE会員先行（第二弾）：2024年8月10日（土）10:00〜8月23日（金）23:59

プレイガイド先行：2024年8月10日（土）10:00〜8月23日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2024年8月24日（土）10:00から

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA TEL：092-712-4221（月〜金 12:00〜16:00）

●ゲストモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、池田美優、大峰ユリホ、香川沙耶、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、せいら、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、那須ほほみ、藤田ニコル、みとゆな、村上愛花 他 ※50音順

●公式サイト

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト