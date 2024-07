7月24日 公開

Yostarは7月24日、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」におけるメインストーリーVol.1「対策委員会」編第3章のお祝いイラストを公開した。

本イラストはこれまでに公開されていたお祝いイラストの完全版。ストーリー上に登場する対策委員会のメンバーや、物語の中心となるホシノとユメ先輩たちが描かれたイラストになっている。一部分が先行して公開されていたが、今回のイラストにはメインストーリーで関わるキャラクターたちの姿や、「夢が残した足跡」というサブタイトルが中央に記載されていることも確認できる。

