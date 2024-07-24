東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、コーディア、ＰＲＩＳＭバがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、コーディア、ＰＲＩＳＭバがS高

24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数144、値下がり銘柄数415と、値下がりが優勢だった。



個別ではＣｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、モダリス<4883>、ＷＡＳＨハウス<6537>がストップ高。タスキホールディングス<166A>、富士山マガジンサービス<3138>、ボードルア<4413>、ビザスク<4490>、ＡＩＡＩグループ<6557>など8銘柄は年初来高値を更新。ピクスタ<3416>、リボミック<4591>、ブルーイノベーション<5597>、Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159>、ライスカレー<195A>は値上がり率上位に買われた。



一方、光フードサービス<138A>、イシン<143A>、グリーンモンスター<157A>、アストロスケールホールディングス<186A>、インテグループ<192A>など19銘柄が年初来安値を更新。アイビス<9343>、セルシード<7776>、揚羽<9330>、シンバイオ製薬<4582>、トラース・オン・プロダクト<6696>は値下がり率上位に売られた。



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