中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地から出国する「中欧班列」。（フフホト＝新華社記者/才揚）

【新華社フフホト7月24日】中国内モンゴル自治区の満洲里税関の統計によると、1〜6月に満洲里鉄道通関地を経由した中欧班列（中国−欧州間の国際貨物列車）の本数は2327本で、「一帯一路」共同建設国との貿易額は前年同期比3.2％増の598億8千万元（1元＝約22円）に上った。輸出は主に自動車、家電などの機械電気製品、輸入は石炭、金属鉱物、穀物などエネルギー資源製品だった。

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地で停車中の「中欧班列」を検査する満州里税関の職員。（フフホト＝新華社記者/李賀）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地で停車中の「中欧班列」を検査する満州里税関の職員。（フフホト＝新華社記者/李賀）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地から出国する「中欧班列」。（フフホト＝新華社記者/才揚）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地で停車中の「中欧班列」に検査のため乗り込む満州里税関の職員。（フフホト＝新華社記者/李賀）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地の国境地点ですれ違う「中欧班列」。（フフホト＝新華社記者/李賀）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地で停車中の「中欧班列」を検査する満州里税関の職員。（フフホト＝新華社記者/才揚）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地から入国する「中欧班列」。（フフホト＝新華社記者/才揚）

中国・満洲里鉄道通関地、１〜６月の対「一帯一路」貿易額３・２％増

17日、満洲里鉄道通関地で停車中の「中欧班列」に検査のため乗り込む満州里税関の職員。（フフホト＝新華社記者/才揚）