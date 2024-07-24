『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』タイムテーブル発表＆チケット第3次抽選先行スタート
■各日のトリは、Saucy Dog、ELLEGARDEN、UVERworld、Ado、サザンオールスターズ
9月14日・15日・21日・22日・23日に、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）にて開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のタイムテーブルが発表となった。
Saucy Dog、ELLEGARDEN、UVERworld、Ado、サザンオールスターズが、各日のトリを務める。
併せて、チケット第3次抽選先行受付もスタート。ぜひチェックしよう。
なお、9月23日のチケットは第2次抽選先行でソールドアウトしている。
イベント情報
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』
09/14（土）茨城・国営ひたち海浜公園
09/15（日）茨城・国営ひたち海浜公園
09/21（土）茨城・国営ひたち海浜公園
09/22（日・祝）茨城・国営ひたち海浜公園
09/23（月・振休）茨城・国営ひたち海浜公園
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』公式サイト
https://hitachinaka-rijfes.jp/