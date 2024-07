ベイマックスの触り心地を再現したぷにぷに玩具「My ベイマックス」200体限定で先行発売

ディズニーの人気作品『ベイマックス』から、リアリティーのある「ベイマックス」の触り心地を追求した抱きしめサイズのバルーン玩具、My ベイマックスが2024年8月に200体限定で先行発売される。

『ベイマックス』は2014年に公開され、今年で10周年を迎えたディズニーの人気作品。作品に登場する「ベイマックス」は、人々の健康を守るために開発されたケアロボット。開発者である「タダシ」の”思わず抱きしめたくなる、そんなのを目指した”という言葉どおり、ぷにぷにとした触り心地が特徴だ。





このMy ベイマックスは、原作の「ベイマックス」同様に空気でその姿を形成。リアリティーのある触り心地を追求した、今までにありそうでなかったファン待望のバルーン玩具。



ほんのりベビーパウダーの香りつき。頑張る日々の中、ぎゅっと抱きしめれば、ぷにぷにの触り心地と優しい香りに癒される気分になれるかも。

My ベイマックスに1番早く会えるのは、BOX cafe & space 東京ソラマチ店で8月2日から開催される「ベイマックス」OH MY CAFE。映画『ベイマックス』日本公開10周年をお祝いしたスペシャルなカフェだ。

さらにカフェでのお披露目に合わせ、での先行予約が開始。カフェに足を運んでMy ベイマックスをぎゅっと抱きしめ、こだわりのぷにぷに感触をいち早く堪能してみて。

最速購入はディズニー・ザ・マーケット 限定200体を販売

My ベイマックスをひと足さきにお迎えできるのは、日本橋三越・大丸札幌店で開催されるディズニー・ザ・マーケット。各展100体、合計200体の限定先行発売。



【東京】 日本橋三越:8月7日(水)~8月19日(月)

【北海道】大丸札幌店:8月28日(水)~9月9日(水)



通常発売は9月下旬より、アイデス公式オンラインショップおよび全国の取扱店にてスタート。1番早く会えるのは「ベイマックス」OH MY CAFE、1ヶ月早くゲットできるチャンスはディズニー・ザ・マーケットの2展示のみ、お見逃しなく。

