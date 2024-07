【ブーストヌードル】7月27日 発売予定価格:660円

日本ハムは、片手で食べられるラーメン「ブーストヌードル(BOOST NOODLE)」を7月27日に発売する。価格は660円。

本商品はスパウトパウチの封を開けるだけでそのまま食べられるラーメン。片手で食べやすい16mm口径のスパウトパウチに、短くカットした麺のほか、チャーシューやメンマがゼリー状の濃厚魚介豚骨スープと絡み合った状態で入っており、本格的な味わいのラーメンが堪能できる。

スープの中で麺がのびてふやけてしまわないように、麺にはこんにゃくを使用。1パックは、120gと小腹が空いたときにちょうどいい量で、常温保存も可能となっている。

□「ブーストヌードル」

