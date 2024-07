【「SHAMAN KING」:第270廻】7月24日 公開

講談社は、マンガアプリ「マガポケ」にてマンガ「SHAMAN KING」の「【第270廻】砂漠捌き」を7月24日に無料公開した。

「SHAMAN KING」は、あの世とこの世をつなぐシャーマンである主人公・麻倉葉と、その持霊・阿弥陀丸がシャーマンの王座であるシャーマンキングをゆるく目指すアクションファンタジー作品。

「【第270廻】砂漠捌き」では、竜とナマリのバトルが繰り広げられる。ナマリの圧倒的な強さを前に苦戦を強いられる竜だが……。

なお、現在マガポケでは「【第270廻】砂漠捌き」のほか、【第1廻】から【第5廻】までが無料公開されている。

あの世とこの世をつなぐシャーマン。そしてすべての霊の魂の代弁者であるシャーマンキング。麻倉葉は持霊の阿弥陀丸とその王の座をゆるーく目指す!【シャーマンキングFLOWERS】麻倉葉の息子・花は、シャーマンとしての才能を発揮できず、鬱屈としていた。その花の前に、もうひとつの麻倉家を名乗る二人が現れーー!次世代シャーマン達の物語が幕を開ける!

