Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeに、南国風パンケーキとガーリックシュリンプを使った夏カレー第二弾が登場!

トロピカルなドリンク“ピニャコラーダ”のパンケーキと、ガーリックシュリンプグリーンカレーを紹介していきます。

Eggs ‘n Things「ピニャコラーダパンケーキ」「ガーリックシュリンプグリーンカレー」

販売期間:2024年8月1日(木)〜8月26日(月)

取扱店舗:国内全店舗

Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗では『ピニャコラーダパンケーキ』と『ガーリックシュリンプグリーンカレー』を2024年8月1日(木)〜8月26日(月)の期間限定で販売します。

ピニャコラーダパンケーキ

販売価格:1,900円(税込2,090円)

テイクアウト販売価格:1,500円(税込1,620円)

トロピカルなドリンク“ピニャコラーダ”のパンケーキ。

濃厚な甘い香りのパイナップルクリームとココナッツをたっぷりトッピングした南国気分を満喫できる一皿です。

パイナップル、マンゴー、イチゴ、バナナ、ブルーベリーといった彩り鮮やかなフルーツやふわふわのホイップクリームをのせた贅沢なパンケーキになっています。

トロピカルスカッシュ、エスプレッソシェイクとあわせて紹介していきます。

ガーリックシュリンプグリーンカレー

販売格:1,470円(税込1,617円)

テイクアウト販売価格:1,470円(税込1,587円)

ガーリックシュリンプを使った真夏のカレー第二弾は、辛く味付けしたレッドガーリックシュリンプをのせた体も心もホットになるエキゾチックなスパイシーカレー。

スパイスの中にココナッツの香りが広がります。

ココナッツの濃厚なコクを加えたスパイシーなルゥのバランスが良く、思わずもうひと口、とやみつきになるホットな美味しさです。

※辛いものが苦手な方やお子様のご注文はお控えください。

トロピカルスカッシュ

販売価格:650円(税込715円)

テイクアウト販売価格:650円(税込702円)

パイナップルとマンゴーの南国フルーツを加えたスカッシュ。

ジューシーで甘酸っぱい果肉感に、心地よい炭酸は喉ごしが爽やかでこの時期にぴったりなドリンクです。

エスプレッソシェイク

販売価格:800円(税込880円)

テイクアウト販売価格:800円(税込864円)

深いコクとリッチな味わいが特徴のエスプレッソシェイク。

コーヒー好きにはたまらない美味しさです。

※仕入れ状況により、食材を変更する場合がございます。

ココナッツの香り広がるパンケーキ&カレー!

Eggs ‘n Things「ピニャコラーダパンケーキ」「ガーリックシュリンプグリーンカレー」は、2024年8月1日より提供スタートです。

【実食レポ】みずみずしい桃がたっぷり!Eggs ’n Things「白桃ブリュレパンケーキ」 【実食レポ】みずみずしい桃がたっぷり!Eggs ’n Things「白桃ブリュレパンケーキ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ココナッツの香り広がるパンケーキ&カレー!Eggs 'n Things「ピニャコラーダパンケーキ」「ガーリックシュリンプグリーンカレー」 appeared first on Dtimes.