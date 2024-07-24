バーガーキング「チキナゲット 16ピース」特別価格490円で販売、7月26日から2週間、午後2時から30%オフ価格で提供

ビーケージャパンホールディングスが展開する「バーガーキング」は7月26日から、各日午後2時以降に「チキンナゲット 16ピース」を30%オフの特別価格税込490円で販売する。

バーガーキング 「チキナゲット 16ピース」発売

チキンナゲットの大容量パック「チキンナゲット16ピース」を期間限定、時間帯限定で値下げして販売する。期間は7月26日から8月8日、期間中毎日午後2時以降に値下げして提供する。

〈「チキンナゲット 16ピース」30%オフ〉

価格は税込表記。一部店舗では取り扱っていない。店舗により時間帯が異なる場合がある。

「チキンナゲット 16ピース」特別価格490円、通常の積上価格は700円。30%オフの210円引き。

ソースは深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQ ソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「ハニーマスタードソース」の2種類から2つ選べる。

ソースは30円で1つ追加できる。1会計の購入は32ピースまで。デリバリーでは販売しない。店舗の状況により販売を一時中止する場合がある。

「チキンナゲット 16ピース」を販売しない店舗は、バーガーキング「東京競馬場店」「栂池雪の広場店」「京都競馬場店」。