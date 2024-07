【バーガーキング:「チキンナゲット 16ピース」夏の特別価格】実施期間:7月26日~8月8日まで価格:490円(30%オフ)

ビーケージャパンホールディングスは、同社が運営する「バーガーキング」にて「チキンナゲット 16ピース」を7月26日より2週間限定で特別価格で販売する。実施期間は8月8日まで。期間中、通常価格700円から特別価格490円となる。

本セールではサイドメニュー「チキンナゲット 16ピース」が期間中各日14時から特別価格で販売される。ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQ ソース」とやさしい甘さと酸味が特長の「ハニーマスタードソース」の2種類から2つを選べる。

なお、1会計32ピースまでの購入となる。

※下記店舗では、「チキンナゲット 16ピース」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店(東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート)

バーガーキング 栂池雪の広場店(長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1)

バーガーキング 京都競馬場店(京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート)

