【ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ】10月11日 上映開始

特報ビジュアル

10月11日上映開始となる映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」の新予告映像が公開された。

本作は、2019年に公開されたシリーズ1作目の続編で、本作をもって「ジョーカー」シリーズが完結する。予告では投獄されたアーサー(ジョーカー/ホアキン・フェニックスさん)や、謎の女リー(レディー・ガガさん)といった人物が登場する。

リーとジョーカーがなんらかのショーに出演しているシーンでは、「JOKER&HARLEY」と書かれた背景も写っており、彼女がジョーカーのパートナーであるハーリーン・クインゼル(通称ハーレイ・クイン)になるものと思われる。

他にも映像では、劇中の社会を混乱に陥れた1作目の事件から影響を受けたピエロマスクを被る人たちや、「FREE JOKER(ジョーカーを自由に)」と書かれたプラカードを掲げる人々など、世界に大きな波紋を起こしたジョーカーのその後が映されている。

なお、タイトルの「フォリ・ア・ドゥ(Folie à deux)」には、フランス語で「二人狂い(感応精神病)」という意味がある。妄想を持った人物Aと、親密な結びつきのある健常者Bが、あまり外界から影響を受けずに共に過ごすことで、AからBへ、もしくはそれ以上の複数の人々へと妄想が感染、その妄想が共有されることを指している。

【【世界一斉解禁】映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』最新予告 2024年10月11日(金)公開】【あらすじ】

この理不尽な世界の代弁者として祭り上げられたジョーカーの前に、突然現れた謎の女リー。人々へ狂乱が伝播していくなか、孤独で心優しかった男の暴走はどこへ行き着くのか? 彼は悪のカリスマなのか、ただの犯罪者か? 遂に「ジョーカー」が完全となる――世紀の“Xデー”の目撃者となれ。

