2024年8月7日(水)から8月19日(月)に東京・銀座三越 新館7階 催物会場で行われる「トムとジェリー85周年記念展」でメディコム・トイの新作『トムとジェリー』関連アイテムが先行登場予定。ミニフィギュアのUDF、ソフビフィギュアのVCD、BE@RBRICKの「CLASSIC COLOR Ver.」だ。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けているアニメーションシリーズ。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気だ。

「トムとジェリー85周年記念展」は2024年8月7日(水)から8月19日(月)に、東京・銀座三越 新館7階 催物会場で行われるイベント。トムとジェリーの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示のほか、フォトスポットなどを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会となっている。今回、同イベントの会場で、メディコム・トイの『トムとジェリー』アイテムが先行リリースされることが明らかになった。・UDF TOM and JERRY CLASSIC COLOR Ver.(全6種・うち2体セット4種、各種別売り)・VCD TOM and JERRY CLASSIC COLOR Ver.(2体セット)・BE@RBRICK TOM (Classic Color) FLOCKY Ver. 100% & 400%(2体セット)・BE@RBRICK JERRY (Classic Color) FLOCKY Ver. 100% & 400%(2体セット)UDF(ウルトラディテールフィギュア)は全高約10センチ前後の固定フィギュア(今回は各全高約2〜7.2センチ)。劇中や設定画に忠実に立体化され、細部までフラットな彩色が施されている。VCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)はソフビ製フィギュア。手足を動かして遊ぶことよりディスプレイやフォルムの再現を重視している。トムとジェリーの場合はヴィンテージトイ風のレトロテイストな造形になっている。BE@RBRICK(ベアブリック)はクマ型ブロックタイプフィギュア。いずれもクラシックカラー版になっており、通常灰色のトムは水色でカラーリング。茶色のジェリーは薄いオレンジで、VCDのみ逆に通常版より濃い茶色になっている。なお時期は未定だが、一般発売も行われる予定だ。「トムとジェリー85周年記念展」をご観覧の方は、記念品としてぜひチェックしていただきたい。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.