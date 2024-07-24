ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¤¬à£³¿Í¤ÎÅ·ºÍÇÐÍ¥á¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÇ½¤¢¤ëÂë¡×¡Ö¿¿·õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£àÅ·ºÍá¤À¤È»×¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÇÐÍ¥¤ÏºÇ½é¡¢¼«Ê¬¤¬£±ÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«Ê¬¤è¤êÀ¨¤¤¿Í¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢Çë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¤é£³¿Í¤òàÅ·ºÍÇÐÍ¥á¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ê¤éÉð¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¡£¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡££²£°£°£³Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ½÷¤¬Ìî½Ã¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÊ¡»³¤¬¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÃ¯¤È¤âÏÃ¤µ¤º¤Ë¶ù¤Ã¤³¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤è¤êÀè¤Ë¸½¾ì¤¬ÂÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÅÄ¤ÏÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø»þÂå¤Î¸åÇÚ¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÂç³Ø¤Î·Î¸Å¾ì¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¸ÅÅÄ¤¬£³Ç¯À¸¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç½¤¢¤ëÂë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¡Ä¡×¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤ËÅö»þ¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¸ÅÅÄ¤ò¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¡Ø½÷¤Ë¥â¥Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£±£¹Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²®¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎã¤¨¤ë¤È¡¢Åá¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¿¿·õ¤ÊÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼þ¤ê¤âÅá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡ÖËÍ¤¬ÈÈ¿Í¤ÇÇë¸¶¤µ¤ó¤¬·º»öÌò¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÇò¾õ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡££²¿Í¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¿²ó¤«Îý½¬¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»£±Æ¸å¡¢Çë¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï»ý¤Ä¤Ê¤¡¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ý¤Ä¤â¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥Û¥á¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£