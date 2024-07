日本最大の野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』(9月14・15、21〜23日 茨城・国営ひたち海浜公園)のタイムテーブルが24日、発表された。2000年からスタートした『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、2022年から会場を千葉市蘇我スポーツ公園に移して開催。今年は25周年を迎えることを記念し、蘇我に加えて、原点のひたちなかでも開催される。

ひたちなかは「GRASS STAGE」のみの開催となるが、事務局は「ステージサイズやスペックは2019年開催時と同じスケールとなり、あの大草原を埋め尽くした熱狂の祝祭空間が帰ってきます」としている。初日9月14日のトップバッターは東京スカパラダイスオーケストラが務め、トリはSaucy Dog。9月15日の1番手はBE:FIRSTでトリはELLEGARDEN、9月21日は櫻坂46が先陣を切り、トリはUVERworld、9月22日はモーニング娘。’24から始まり、トリはAdo。最終日9月23日はヤバイTシャツ屋さんからスタートし、大トリは既報どおり、このステージで夏フェス“卒業”のサザンオールスターズが務める。タイムテーブルの発表とあわせて、チケット第3次抽選先行がスタート。最終日のチケットは第2次抽選先行でソールドアウトした。