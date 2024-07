【ロックアイス ミニマスコット】8月 発売予定価格:1個400円

タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ロックアイス ミニマスコット」を8月に発売する。価格は1個400円。

本製品は小久保製氷冷蔵が販売する「ロックアイス」のパッケージと中身を再現したマスコット。1973年発売当時の「ロックアイス」パッケージの他、現行パッケージ、カップタイプ、グラスタイプを5~6.3センチで再現している。

カップタイプとグラスタイプはふたを開けられ、中身の氷も再現している。

