【spritale「ワンダーフェスティバル 2024夏」出展情報】7月24日 公開

タイトーのフィギュアブランド「spritale」は、7月28日に開催予定のイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」の出展情報を公開した。

今回公開された情報より、ブースでは「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢 ~リズ ver.~ 1/6スケールフィギュア」や「魔女の旅々 イレイナ~休息 ver.~ 1/6スケールフィギュア」、「僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Duffel Coat ver.- 1/7スケールフィギュア」のデコマスを展示予定。

また新情報として「その着せ替え人形は恋をする」より水着姿の喜多川海夢や、「僕のヒーローアカデミア」より蛙吹梅雨、ミルコ、「【推しの子】」より有馬かな、企画として進行していたイラストレーター・さいとうなおき氏による「初音ミク お絵描きVer.」などのフィギュア原型も展示予定となっている。

「spritale ワンダーフェスティバル 2024夏」ブース出展内容

彩色原型(デコマス)

原型

「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢 ~リズ ver.~ 1/6スケールフィギュア」 「魔女の旅々 イレイナ~休息 ver.~ 1/6スケールフィギュア」 「僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Duffel Coat ver.- 1/7スケールフィギュア」 「GUILTY GEAR -STRIVE- ブリジット~Purple ver.~ 1/7スケールフィギュア」(工場試作サンプル)「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~水着ver.~1/6スケールフィギュア」 「僕のヒーローアカデミア 蛙吹梅雨-Frog- 1/7スケールフィギュア」 「僕のヒーローアカデミア ミルコ 1/7スケールフィギュア(仮)」 「角ガキ ~水着ver.~ 1/7スケールフィギュア(仮)」 「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた!~お絵描きver.~ 1/7スケールフィギュア(仮)」 「【推しの子】 1/7スケールフィギュア 有馬かな ~B小町 ver.~」

(C)ARC SYSTEM WORKS

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

Art by さいとうなおき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net