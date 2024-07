【「彼女、お借りします」:満足度338】7月24日 公開

講談社は、マンガアプリ「マガポケ」にてマンガ「彼女、お借りします」の「【満足度338】デートと彼 18」を7月24日に公開した。マガポケでの価格は90ポイント。

本話は本日発売された「週刊少年マガジン 2024年34号」に掲載されている最新話。なお、現在マガポケでは「【満足度333】デートと彼 13」および「【満足度334】デートと彼 14」が無料公開されている。

□「マガポケ」と「彼女、お借りします」ページ

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.