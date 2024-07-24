TB-MSP9HVCKFBK

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　「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Surface Pro 9 ハイブリッドケース フラップ付 衝撃吸収 スタンド＆キーボード対応

TB-MSP9HVCKFBK（エレコム）

2位　iPad(第9 /8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

3位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

4位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)

MXQT2J/A（アップル）

5位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語

MQDP3J/A（アップル）

6位　iPad Air(第4世代) 超薄型ケース/ソフトレザー/スリープ対応/Pencil収納 ブラック

TBWA20MWVPFBK（エレコム）

7位　OPPO Pad Air用 スマートカバー グレー

RPC3026（OPPO）

8位　iPad 2018 9.7インチ/フラップカバー/背面クリア/ソフトレザーフラップ/2アングル ブラック

TB-A18RWVBK（エレコム）

9位　iPad 第10世代 フラップケース ソフトレザー 360度回転 ブラック

TB-A22R360BK（エレコム）

10位 iPad 第10世代 フラップケース スリープ対応 ネイビー

TB-A22RSANV（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。