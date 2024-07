7月24日(水)に2ndミニアルバム『Forbidden Fruit -2nd piece-』をリリースしたEast Of Edenが、草野華余子 作詞作曲の新曲「CROSS∞ROADS」のミュージックビデオを公開。また、ソロと集合ショットで合計6種類の待受画像がもらえるLINE MUSICキャンペーンもスタートした。2023年12月にリリースした1stミニアルバム『Forbidden Fruit -1st piece-』から構想し制作された本作は、ヒット作を手掛ける注目のシンガーソングライター・草野華余子が作詞作曲を手掛け、4月から放送されたBS-TBSドラマ『御社の乱れ正します!』の主題歌となった「Judgement Syndrome」と新曲「CROSS∞ROADS」、1stワンマンライヴから披露されていた人気曲「Chasing The Moon」「鈍色のラビリンス」、そして、湊あかね(Vo)が初めて作詞を手掛けた「Eden」と、バラエティ豊かな5曲が収録されたミニアルバムになっている。





リリース情報

『Forbidden Fruit -2nd piece-』





[収録曲]3タイプ共通

1.Judgement Syndrome

2.Chasing The Moon

3.Eden

4.鈍色のラビリンス

5.CROSS∞ROADS

[商品詳細]

【初回限定盤A】 CD+Blu-Ray/VIZL-2327/¥5,500(tax included)

<Blu-ray収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. CROSS∞ROADS (Music Video)

3. Judgement Syndrome(Music Video) -Making Movie-

4. CROSS∞ROADS (Music Video) -Making Movie

【初回限定盤B】 CD+DVD/VIZL-2328/¥4,400(tax included)

<DVD収録内容>

1. Judgement Syndrome(Music Video)

2. CROSS∞ROADS (Music Video)

【通常盤】 CD/VICL-65978/¥2,750(tax included)



CD https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discographylist/A028383.html

DL&ST https://jvcmusic.lnk.to/forbiddenfruit2ndpiece

ライブ・イベント情報

<East Of Eden Fan Meeting 〜楽園へようこそ Vol.1〜>

[開催日時] 2024年07月29日(月) 開場18:00/開演19:00

[会場] ヒューリックホール東京

[前売券] 指定席:\7,500(税込) [当日券]各種:\500Up

※詳細はOfficial Siteで

https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/



<East Of Edenバンド結成1周年記念スペシャルライブ>

[開催日] 2024年11月29(金)

[会場]LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

※詳細は後日発表予定

ライブ・イベント情報

<トーク&ジャケットサイン会>

日時:2024年8月31日(土) 13:30集合/14:00スタート

場所:タワーレコード梅田NU茶屋町店 6F イベントスペース

内容:トーク&CDジャケットサイン会

出演メンバー:Ayasa・Yuki・MIZUKI ※出演メンバーは事情により変更となる場合がございます。

■ご参加方法

ご予約者優先でタワーレコード梅田NU茶屋町店にて、2024年7月24日(水)発売 (7月23日(火)午後入荷予定)アルバム 『Forbidden Fruit -2nd piece-』(初回限定盤A:VIZL-2327・初回限定盤B:VIZL-2328・通常盤:VICL-65978)のいずれかをお買い上げの方に <先着>にて 「イベント入場引換券」と「サイン会参加券」を配布いたします。

※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/39.html をご覧ください。



日時:2024年9月1日(日)12:30集合/13:00スタート

会場:タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

内容:トーク&CDジャケットサイン会

出演メンバー:Ayasa・湊あかね・わかざえもん ※出演メンバーは事情により変更となる場合がございます。

■ご参加方法

ご予約者優先で7月23日(火)商品入荷時より、下記対象店にて対象商品『Forbidden Fruit -2nd piece-』をご購入頂いたお客様に、先着で【イベント参加引換券】1枚と「サイン会参加券」をお渡しいたします。【イベント参加引換券】をお持ちの方は、イベント当日に【整理番号付き優先入場券】と引き換えさせて頂きます。

※詳しくは https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/40.html をご覧ください。

“East Of Edenをイメージして制作”された新曲「CROSS∞ROADS」のミュージックビデオは、ビビットな真紅の衣装に身を包み、ダンサーを率いて妖艶な世界観を演出する映像になっている。●East Of Edenメンバー コメント1st pieceから約半年、やっと2nd pieceを皆様にお届けできる時がきました。今回のアルバムは草野さんにご提供いただいた二曲に加え、ライブで皆様と育ててきた二曲、そしてあかね氏が作詞をした新曲…と前作以上に楽曲に広がりを持たせることができた作品になっていると思います。先日の東名阪ツアーで新曲たちも一足先に披露させていただきましたが、すごくライブ映えする曲たちなので、このアルバムが皆様のお手元に届き、更に皆様に楽曲を知っていただいた状態でライブができるのが楽しみです。「CROSS∞ROADS」は、草野さんがいまの私たちEast of Edenに向けて生み出して下さいました。メンバー1人1人に質問をいただき、その答えも踏まえて歌詞も紡いでいただいています。この曲の歌詞のように、これから更にもっと前へ進んでいけるよう頑張ります。Ayasa●スマホ待受画像がもらえる新曲「CROSS∞ROADS」のLINE MUSICキャンペーンがスタート※新曲「CROSS∞ROADS」LINE MUSICキャンペーン詳細https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028383/49.html