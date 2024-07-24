UNISON SQUARE GARDEN、新曲がアニメ『ブルーロック』第2期オープニング主題歌に決定「覚悟の3曲目です」
UNISON SQUARE GARDENが10月2日、20thシングル「傍若のカリスマ」をリリースすることが決定した。
◆UNISON SQUARE GARDEN 動画 / 画像
同楽曲は、TVアニメ『ブルーロック』第2期オープニング主題歌に決定しており、UNISON SQUARE GARDENが『ブルーロック』とタッグを組むのはTVアニメ第1期オープニング主題歌、第1期2クール目エンディング主題歌に続いて3回目となる。公開されたTVアニメ『ブルーロック』PVでは楽曲の一部をいち早く聴くことが可能だ。
UNISON SQUARE GARDENは本日7月24日、日本武道館にてバンド結成20周年記念ライブ＜20th Anniversary LIVE ROCK BAND is fun＞を開催する。シングル「傍若のカリスマ」は＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE＞開催記念として、7月27日(土)23:59までの期間中に対象サイトで予約した方に“B5クリアファイル”が1枚プレゼントされる。予約や特典に関する詳細はレーベルサイトにて。
さらに、本日7月24日リリースの自身初ベストアルバム『SUB MACHINE, BEST MACHINE』の受注生産限定盤のブックレットには、sub tracks盤収録各楽曲に関するメンバー自身のライナーノーツを掲載。グッズは、ジャケットデザインに使用されているモチーフのフィギュアにメンバーがペンキペインティングをしたものが付属する。メンバーが実際にペンキペインティングしている動画をTikTokやYouTubeで公開しているのでチェックを。なお、＜20th Anniversary LIVE＞が行われる日本武道館のCD販売コーナーでは各日数量限定で受注生産限定盤を販売するとのことだ。
UNISON SQUARE GARDENは、ベストアルバムを引っさげての全国ツアー＜20th BEST MACHINE＞を9月7日の大阪城ホール公演を皮切りに開催する。
以下に、TVアニメ『ブルーロック』第2期オープニング主題歌に関する田淵智也(B)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「“戦って勝つことが全てではない”──多様性の時代においてこの作品が放つべきメッセージのことを考えました。
OPテーマとして必要なものは「カオスが極まる」に全て書いてしまっているので、そこに対する俯瞰目線を個人的に持ちたかったんですよね。
彼らが選んだゲームなんですよね。行くとこまで行ってくださいよ。
UNISON SQUARE GARDEN×ブルーロック、覚悟の3曲目です。
よろしくお願いします」
──田淵智也 (UNISON SQUARE GARDEN)
◆ ◆ ◆
■20thシングル「傍若のカリスマ」
※TVアニメ『ブルーロック』第2期オープニング主題歌
【初回生産限定盤(CD+BD)】TFCC-89781〜89782 \2,970(税込)
・初回生産限定盤付属Blu-ray内容：後日発表
【通常盤(CD)】TFCC-89783 \1,320(税込)
▼収録曲
「傍若のカリスマ」含む2曲
■TVアニメ『ブルーロック』第2期
放送開始：10月5日(土)より全14話放送スタート
放送日：毎週土曜よる11時30分〜
放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation”枠にて
公式サイト：https://bluelock-pr.com
公式X(Twitter)：https://twitter.com/BLUELOCK_PR
■『20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX「SUB MACHINE, BEST MACHINE」』
【受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] 】
TFCC-81069〜81076 \20,000(税込)
【初回生産限定盤 [3CD+BD] 】
TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)
【通常盤 [3CD]】
TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)
配信リンク：https://tf.lnk.to/usg_sb
※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付(対象ライブ会場除く)
※DISC1は新曲「アナザーワールドエンド」を除きサブスク配信予定なし
●CD収録曲 ※全形態共通
▼DISC1 -sub tracks-
01. 星追い達の祈り
02. 空の在処
03. レボリューションナンバーミー
04. ミカエルは雲の上
05. ナツノヒ
06. メロウ
07. カナシミトレイン
08. 愛はきっと
09. 月と天秤
10. bad music disco
11. ラズベリー、my dear
12. アナザーワールドエンド(新曲)
▼DISC2 -best tracks-
01. センチメンタルピリオド (S.B style)
02. マスターボリューム (S.B style)
03. MR. アンディ (S.B style)
04. cody beats (S.B style)
05. スカースデイル (S.B style)
06. オリオンをなぞる (S.B style)
07. 流星のスコール (S.B mix)
08. リニアブルーを聴きながら
09. 桜のあと (all quartets lead to the?)
10. harmonized finale
11. シュガーソングとビターステップ
▼DISC3 -best tracks-
01. Silent Libre Mirage
02. 10% roll, 10% romance
03. Invisible Sensation
04. fake town baby
05. 春が来てぼくら
06. Catch up, latency
07. Phantom Joke
08. Nihil Pip Viper
09. kaleido proud fiesta
10. カオスが極まる
11. いけないfool logic
S.B style：再レコーディング曲
S.B mix：ミックス変更曲
●受注生産限定盤付属Blu-ray
▼DISC1
＜“Populus Populus” TOUR 2011 〜3rd album release tour〜＞at 日比谷野外大音楽堂2011.08.20
▼DISC2
＜Que 20th Anniversary 2days series [OPERATION HATACHI] UNISON SQUARE GARDEN 「Premium LIVE in TOKYO at 下北沢CLUB Que 2014.12.18」＞
▼DISC3
＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24
▼DISC4
＜USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2”＞
▼DISC5
・＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary & CLUB Que 30th Anniversary presents UNISON SQUARE GARDEN ワンマンライブ “流星前夜 -rebirth-”＞at 下北沢CLUB Que 2024.05.08
・「アナザーワールドエンド」Music Video
●初回生産限定盤付属Blu-ray
＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24
▲初回生産限定盤ジャケット
▲受注生産限定盤／通常盤共通ジャケット
■＜20th Anniversary LIVE＞
7月24日(水) 東京・日本武道館
●オーケストラを観にいこう
7月25日(木) 東京・日本武道館
●“fun time 歌子屋”
7月26日(金) 東京・日本武道館
ゲスト：クリープハイプ
▼ライブ生配信視聴チケット情報
＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE ROCK BAND is fun＞7月24日(水) 開場(配信開始) 17:30 / 開演(ライブ開始) 18:30
視聴チケット販売期間：7月1日(月)12:00〜7月24 日(水)18:30
視聴チケット：5,500円(税込)
https://stagecrowd.live/unison-s-g_20th/
■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」＞
09月08日(日) 大阪・大阪城ホール
09月11日(水) 静岡・アクトシティ浜松大ホール
09月14日(土) 北海道・カナモトホール
09月16日(月祝) 石川・本多の森北電ホール
09月17日(火) 愛知・センチュリーホール
09月21日(土) 福岡・サンパレス
09月22日(日) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ
09月28日(土) 香川・サンポートホール高松
10月01日(火) 栃木・宇都宮市文化会館
10月02日(水) 宮城・サンプラザホール
10月05日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月06日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
関連リンク
◆UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト
◆UNISON SQUARE GARDEN レーベルサイト