■『20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX「SUB MACHINE, BEST MACHINE」』



2024年7月24日(水)リリース【受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] 】TFCC-81069〜81076 \20,000(税込)【初回生産限定盤 [3CD+BD] 】TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)【通常盤 [3CD]】TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)配信リンク：https://tf.lnk.to/usg_sb※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付(対象ライブ会場除く)※DISC1は新曲「アナザーワールドエンド」を除きサブスク配信予定なし●CD収録曲 ※全形態共通▼DISC1 -sub tracks-01. 星追い達の祈り02. 空の在処03. レボリューションナンバーミー04. ミカエルは雲の上05. ナツノヒ06. メロウ07. カナシミトレイン08. 愛はきっと09. 月と天秤10. bad music disco11. ラズベリー、my dear12. アナザーワールドエンド(新曲)▼DISC2 -best tracks-01. センチメンタルピリオド (S.B style)02. マスターボリューム (S.B style)03. MR. アンディ (S.B style)04. cody beats (S.B style)05. スカースデイル (S.B style)06. オリオンをなぞる (S.B style)07. 流星のスコール (S.B mix)08. リニアブルーを聴きながら09. 桜のあと (all quartets lead to the?)10. harmonized finale11. シュガーソングとビターステップ▼DISC3 -best tracks-01. Silent Libre Mirage02. 10% roll, 10% romance03. Invisible Sensation04. fake town baby05. 春が来てぼくら06. Catch up, latency07. Phantom Joke08. Nihil Pip Viper09. kaleido proud fiesta10. カオスが極まる11. いけないfool logicS.B style：再レコーディング曲S.B mix：ミックス変更曲●受注生産限定盤付属Blu-ray▼DISC1＜“Populus Populus” TOUR 2011 〜3rd album release tour〜＞at 日比谷野外大音楽堂2011.08.20▼DISC2＜Que 20th Anniversary 2days series [OPERATION HATACHI] UNISON SQUARE GARDEN 「Premium LIVE in TOKYO at 下北沢CLUB Que 2014.12.18」＞▼DISC3＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24▼DISC4＜USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2”＞▼DISC5・＜UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary & CLUB Que 30th Anniversary presents UNISON SQUARE GARDEN ワンマンライブ “流星前夜 -rebirth-”＞at 下北沢CLUB Que 2024.05.08・「アナザーワールドエンド」Music Video●初回生産限定盤付属Blu-ray＜UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL “fun time 724”＞at Nippon Budokan 2015.07.24

▲初回生産限定盤ジャケット

▲受注生産限定盤／通常盤共通ジャケット