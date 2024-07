「ロックアイス ミニマスコット」が、2024年8月上旬から全国のカプセル自販機に順次登場!

1973年に誕生したロングセラー「ロックアイス」が、ミニチュアサイズのマスコットになりました☆

タカラトミーアーツ ガチャ「ロックアイス ミニマスコット」

価格:1回400円(税込)

発売日:2024年8月上旬予定

対象年齢:6歳以上

本体サイズ:約50〜63mm

種類:全4種(ロックアイス 1kg(初期パッケージ) 、ロックアイス 1kg、ロックアイス カップタイプ、ロックアイス グラス)

取扱場所:全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

タカラトミーアーツから、小久保製氷冷蔵の代表商品「ロックアイス」をミニチュアサイズのマスコットにした「ロックアイス ミニマスコット」が登場!

1973年に誕生した「ロックアイス」は、2023年50周年を迎えたロングセラー商品です。

代表的なチャック式の商品「ロックアイス 1kg」から始まり、現在ではカップタイプやグラスタイプなど用途に合わせて使いやすさを考慮した様々な形態の商品が発売されています。

このように色々な姿で手軽に氷を楽しめる「ロックアイス」がミニチュアのマスコットになりました☆

ラインアップは発売当初のパッケージを模した「ロックアイス 1kg(初期パッケージ)」、現在のパッケージデザインの「ロックアイス 1kg」のほか、

「ロックアイス カップタイプ」と「ロックアイス グラス」の全4種。

「ロックアイス」が誇る透明度の高い氷もしっかりと表現され、ミニチュアながら氷の透明感を感じさせる仕上がりです。

2024年の夏は、「ロックアイス ミニチュアマスコット」と一緒に見た目の涼を楽しめます☆

ロックアイス 1kg(初期パッケージ)

懐かしさ溢れる、初期パッケージデザイン。

大きな「氷」の文字がポイントです!

ロックアイス 1kg

キャッチコピーの「とけない、情熱」と書かれた、現在のパッケージデザインの「ロックアイス」もミニチュア化!

ボールチェーン付きでカバンなどにぶら下げられます。

ロックアイス カップタイプ

便利な「カップタイプ」もミニチュアになりました☆

パッケージを忠実に再現しています。

蓋が外れるので、中の氷のミニチュアも見ることができます。

ロックアイス グラス

「ロックアイス グラス」のミニチュア。

蓋部分にボールチェーンが付いているので、鍵やカバンにぶら下げて持ち歩けます☆

カップタイプも蓋を開けることができます☆

おなじみの「ロックアイス」のパッケージが、ミニチュアサイズのマスコットに!

「ロックアイス ミニマスコット」は、全国のカプセル自販機にて、2024年8月上旬より順次販売開始予定です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

※本製品は食べ物ではありません

※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵 (株)の登録商標です

※ガチャ(R)は(株)タカラトミーアーツの登録商標です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロングセラー“氷”がカプセルトイに!タカラトミーアーツ ガチャ「ロックアイス ミニマスコット」 appeared first on Dtimes.