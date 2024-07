NEWS『月刊TVガイド』表紙に大人っぽい浴衣姿で登場！日本のいいところを独自目線で熱く語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「好きなNEWSの夏歌は?」という質問では、全員が同じ回答に!

NEWSが、『月刊TVガイド2024年9月号』(7月24日発売)の表紙に登場した。

21年目を迎えるNEWSの3人が、デビュー曲「NEWSニッポン」と同じく“日本”を意味するタイトルを冠した14thアルバム『JAPANEWS』(8月7日発売)を引っさげ、日本の魅力や“わびさび”を改めて世界に発信。それぞれの思う、日本のいいところ――食べ物や言葉、ファッションなどについて、独自の目線で熱く語る。

その他、浴衣を着て夏気分の彼らに、楽しみな夏のイベントや必須アイテムなどを聞くと、「好きなNEWSの夏歌は?」という質問では、まさかの全員が同じ回答。それがどの曲なのかを予想しつつ、インタビューを読んでみよう。

また、いよいよ始まるオリンピックのアスリートナビゲーターを務める内村航平が、オリンピックの楽しみ方を解説するグラビアで登場。パリ五輪を日別でわかりやすく解説するカレンダー付きとなっている。

ドラマグラビアでは、夏のドラマを彩る豪華なキャストたちが見どころを語る。『西園寺さんは家事をしない』の松本若菜&松村北斗 、『ビリオン×スクール』の松田元太 、『南くんが恋人!?』の八木勇征 、『私をもらって~追憶編~』のK(&TEAM)、『降り積もれ孤独な死よ』の成田凌&吉川愛、『コスメティック・プレイラバー』の奥野壮ら、豪華なメンツが揃う。

また、贅沢な厚紙仕様の『ジュニア SPECIAL BOOK』には、夏にライブを開催する総勢23人のジュニアが登場。『マイナビ サマステライブ 2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ!西だ!全員集合』に出演するAmBitious 、初の全国ツアー『7 MEN 侍 LIVE 2024 and JOY!』が決まった 7 MEN 侍 、『PASSION!! ~忍 in the Summer 2024~』に出演する少年忍者からは、織山尚大、川崎皇輝、深田竜生、黒田光輝、檜山光成、元木湧、川崎星輝。各グループの特色を活かした、賑やかでかわいいグラビアは計23ページにわたる。

巻末グラビアには、7月30日から『マイナビ サマステライブ 2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ!西だ!全員集合』に出演する美 少年の那須雄登と浮所飛貴が、透明感たっぷりに夏の涼やかなグラビアを披露。

連載では、「Voice Actor」第100弾にアーティスト活動10周年を迎えた上坂すみれが登場。ピンクで覆われたラブリーな世界感にも負けない、かわいさ溢れるグラビアとなっている。長野博の「味の履歴書」では、徳川家康など多くの武将に愛された、日本で初めて餡入りの饅頭を作った「塩瀬総本家」を訪れる。

さらに、七夕に行われたKis-My-Ft2のライブ、約6年ぶりとなる日本オリジナル楽曲を披露したSHINee・KEYのソロライブレポートも掲載。

バラエティ番組『ひらめけ!うんぴょこちゃんねる』が始まったWEST.も、お揃いの体操着姿で登場。その他、『あべこべ男子の待つ部屋で』の佐藤勝利&田中樹も番組セット内で仲良しトーク。元気をもらえる笑顔たっぷりのグラビアは一見の価値あり。

また、デビュー1周年を迎えるTHE JET BOY BANGERZや、映画初出演にして初主演となる藤吉夏鈴のグラビアをはじめ、話題作に引っ張りだこで、金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』に出演中の曽田陵介も登場。曽田のアンニュイな表情の生写真特典も要チェックだ。

書籍情報

2024.07.24 ON SALE

『月刊TVガイド2024年9月号』

(関東版/関西版/愛知・三重・岐阜版/福岡・佐賀・大分版/北海道版/静岡版)

※一部、発売日が異なる地域あり

※電子版も7月下旬以降、順次配信開始予定

リリース情報

2024.08.07 ON SALE

NEWS

ALBUM『JAPANEWS』

NEWS OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/12

購入者特典:曽田陵介 生写真1枚

※関東版およびローソンエンタテインメントWEBのみ対象