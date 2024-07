2024年8月7日(水)〜8月19日(月)まで、本館7階 催物会場で「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」を開催!

「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」は、 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会する特別なイベント。

「魔法」をテーマにした新商品を中心に、多数の三越伊勢丹限定・先行販売のアイテムを含む約6,000点の特別な商品が集結します☆

「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」

開催期間:2024年8月7日(水)〜8月19日(月)

開催場所:日本橋三越本店 本館7階 催物会場

会場限定・先行グッズ

会場には、「 Disney THE MARKET」でしか手に入らない限定デザインのアイテムや推し活グッズが多数登場。

三越伊勢丹限定アイテムも見逃せません!

日本橋三越本店限定

左)会場限定 クリアボトル 1,760円 右)会場限定 巾着 990円

※お一人さま1点限り ※画像はイメージです。

日本橋三越本店限定のアイテムとして、クリアボトルと巾着が登場。

元気いっぱいな「ミッキーマウス」のアートに、「NIHOMBASHI」の文字入りです。

三越伊勢丹限定販売

キャラチョイ/ハンカチ 2,801円

また、三越伊勢丹限定販売のアイテムとして、キャラチョイ/ハンカチ、

<アコモデ>蒸気船ウィリー/トートバッグ 4,290円

<アコモデ>蒸気船ウィリー/トートバッグ、

ファンタジア<ネオン>タンブラー ブルー 2,420円

ファンタジア<ネオン>タンブラーや、

ファンタジア<ネオン>ランチトートバッグ ピンク 2,420円

ファンタジア<ネオン>ランチトートバッグなどの『ファンタジア』デザインのグッズ、

<Maison de FLEUR> 左)Aladdin/スクエアポーチ 5,501円 右)Aladdin/トートバッグ 8,001円

Maison de FLEURのアイテムが並びます。

ウォルト・ディズニーのお顔グッズ

ウォルト・ディズニーのお顔グッズ

ディズニーの生みの親であり、映画、テレビ、テーマパークと、ジャンルを超えて創造力を発揮し、世界中の人々に夢と感動の体験を提供し続けた偉大なウォルト・ディズニーのお顔がデザインされたグッズも。

慈愛に満ちた笑顔に癒されそう。

三越伊勢丹先行販売

ウォルト/マルチクロス 770円

ウォルト/マルチクロスと、

<ケイウノ>-Walt Disney- Watch 28,600円

<ケイウノ>-Walt Disney- Watchは、三越伊勢丹先行販売です。

『アナと雪の女王』等身大スタチュー

<ビースト・キングダム>「アナと雪の女王」エルサ 1,800,000円(全長約180cm〔台座含む〕/重量約40kg)

日本橋三越本店では、日本公開10周年を迎える『アナと雪の女王』から、

「アナ」・「エルサ」・「オラフ」の等身大コレクションが日本国内でどこよりも早くお目見え!

このほかにも『アナと雪の女王』グッズを多数展開するほか、フォトスポットも登場します。

※画像はイメージです。

※受注販売となります。ご注文後約120日でのお届けとなります。

ラグジュアリーアイテムも

K24カード ドナルドダック 90周年 220,000円(販売予定価格)

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念し、数量限定の貴重なシリアルナンバー入り純金カードが登場。

※数に限りがございます。

※金相場の変動により、価格が変更になる場合がございます。

京着物の伝統と革新を融合するクリエイティブプロデューサー、加納圭悟氏が手がける「Disney KIMONO collection」。

アリエルのもつ大胆さをアイコニックにデザインしました。海の底の幻想的な色彩感を着物に落とし込み、伝統的な織りや染めの技術で美しさを表現。

最新作も登場予定です。

※ご注文後、約90日でのお届けとなります。

世代を超えて愛されるディズニー

<アコモデ>ライオン・キング/フリンジグラフィックトート 5,390円

日本公開30周年を迎え、12月には実写映画の公開も控えている『ライオン・キング』。

本館正面玄関に2頭のライオン像が鎮座する日本橋三越本店にとっては、ライオンは大変親しみ深い存在。

<アコモデ>ライオン・キング/フリンジグラフィックトートは三越伊勢丹先行販売です。

<シュタイフ>ディズニードナルドダック生誕90周年記念モデル 78,100円

他にも、「ドナルドダック」生誕90周年商品などが登場します。

ディズニーマジックグッズのデモンストレーション

開催スケジュール:2024年8月7日(水) LUNA、8月10日(土)・11日(日・祝) miharu、8月12日(月・振替休日) 八木咲音里、8月17日(土) LUNA、8月18日(日) 八木咲音里

会場では、プロマジシャンによるディズニーマジックグッズのデモンストレーションも実施予定。

かわいいディズニーグッズから飛び出すあっと驚くマジックを目の前で披露します。

※予告なくスケジュールが変更になることがございます。また不在時間もございます。

本館1階でもディズニーの世界を満喫

「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」の開催期間中、本館1階 中央ホールには「ディズニーの人気キャラクターのフォトスポット」が!

また会場の音楽はディズニー・ミュージックに彩られます。

さらに、館内音楽に合わせて「ディズニー・ミュージック・フォトスポット」も登場。

本館7階 催物会場のお買いものとあわせて、館内音楽や写真撮影も楽しめます。

約6,000点以上のディズニーグッズが大集合!

「Disney THE MARKET in 日本橋三越本店」は、2024年8月7日より開催です。

※価格はすべて税込です。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

