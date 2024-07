ヒュー・ジャックマンのウルヴァリンは、『LOGAN/ローガン』(2017)で死んだ。ジャックマンはウルヴァリン役の卒業を宣言し、世界中のファンがこの名キャラクターに涙の別れを告げた。

それから7年、彼は『&ウルヴァリン』で帰ってきた。しかも、(MCU)に合流するという奇跡も引っ提げて、だ。

こうなれば、別のミラクルにも期待したくなる。『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)で死亡したアイアンマン/トニー・スターク役のロバート・ダウニー・Jr.や、キャプテン・アメリカ/スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスら、亡きアベンジャーズのメンバーの再登場だ。

彼らの再演については、これまで何度も噂話や発言が話題になった。一時は、『アベンジャーズ5』でオリジナル・メンバーを復活させるという案をもあった。ケヴィン・ファイギは後にこれを。さらに、アイアンマンが復活するという噂についても、「あれ(アイアンマンの英雄的な死)を魔法のように無かったことにしたいとは絶対に思いません」とこともある。

ところが『デッドプール&ウルヴァリン』でのヒュー・ジャックマン復活に手応えを感じた様子のファイギはこの度、アベンジャーズの再登場について満更でもないといったコメントを、米に新たに語っている。

「過去作の存在を素晴らしい形で守りながら、どのようにやるのか?というのが鍵ですね。そして我々はそのことをウルヴァリンでどうやってみせるかというのに、この2年を費やしていたわけです。だから、どうなるでしょう?いずれわかります。

ウルヴァリンでは、その方法を見つけることができたと自負しています。『デッドプール&ウルヴァリン』でのヒューの登場と出演は、きちんと心を込めてやれば実現できるんだということの、素晴らしい兆候だと思います。」

『アベンジャーズ/エンドゲーム』で配信中

アイアンマンについて、『エンドゲーム』の出来事を無かったことにしたくない、と話していたことと照らし合わせると、過去作を汚さない方法を見つけられるのであれば再登場も実現できると、ファイギは考えているようだ。マルチバースやタイムトラベルが可能になったMCUであれば、レガシーに触れることなく、ユニークな形で人気キャラクターを再登場させることができるかもしれない。

でも、一体どうやって?その重要なヒントは、『デッドプール&ウルヴァリン』に存分に含まれているはずである。ヒュー・ジャックマンのウルヴァリンが夢の再登場を果たす『デッドプール&ウルヴァリン』は世界最速で上映中だ。

