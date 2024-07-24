¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¥«¥Ê¥À¤Ë¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¡¡ÂÐÀï¹ñ¤ÎÎý½¬¤Ë¥É¥í¡¼¥óÈô¤Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¹´Â«
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Î£Ú£Ï£Ã¡Ë¤ÈÆ±¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£²£´¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¡Ê£²£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡¢¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤È¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ë¶ì¾ð¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ö¥ë¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¥«¥Ê¥À½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¡¢Æ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£Î£Ú£Ï£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£É£Ï£Ã¤Î¸øÀµÀÉôÌç¤ËÊó¹ðºÑ¤ß¤Çº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤ÎÈó¸øÇ§¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡Ö£É£Ï£Ã¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¡¢¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢£Æ£É£Æ£Á¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤«¤²¤Æ¤ª¤ê¡Êº£²ó¤Î·ï¤Ë¡Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢£Î£Ú£Ï£Ã¤Ë¿´¤«¤é¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£