【spritale「オンライン蔵出し販売」】実施期間:7月24日11時~8月9日23時59分※在庫がなくなり次第、販売終了。

タイトーのフィギュアブランド「spritale」は、「オンライン蔵出し販売」を実施している。実施期間は8月9日23時59分まで。

今回同ブランドが7月28日に開催されるイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にブース出展することを記念して、過去に販売した「僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Villain- 1/7スケールフィギュア」と「ブルーアーカイブ -Blue Archive- 美甘ネル(バニーガール) 1/7スケールフィギュア」の蔵出し販売を実施している。

本蔵出し販売の注意点として、「トガヒミコ」に関しては最終蔵出しとなるため非常に数が少なくなっているほか、メーカー保管分のため数量に限りがあり、在庫がなくなり次第、販売終了となる。

□spritale「オンライン蔵出し販売」のページ

「僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Villain- 1/7スケールフィギュア」

「ブルーアーカイブ -Blue Archive- 美甘ネル(バニーガール) 1/7スケールフィギュア」

価格:27,500円 発送予定:9月末まで価格:24,750円 発送予定:9月末まで

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.