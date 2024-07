■SHINeeキー出演!『あのちゃんの電電電波♪』予告映像公開でファンの期待高まる

【動画】SHINeeキーとあのちゃんのおしゃれコーディネート対決!

SHINee(シャイニー)のKEY(キー)が出演する、7月30日放送の『あのちゃんの電電電波♪』(テレビ東京系)の予告映像が公開された。

7月6日・7日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたソロコンサート『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』で、日本のテレビ番組の収録をしたことを明かしていたキー。そのひとつがこの番組だったようだ。

公開された予告動画では、キーの日本オリジナルシングル「Tongue Tied」(8月7日発売)をあのとキーがダンスするシーンでスタート。「コーディネートしあいっこしましょう」という言葉と共に、ふたりは用意されたたくさんの服の中から楽しそうに服を選ぶ。あのはサングラスをかけて「これ欲しい」と言ってみたり、キーに選んだ服をあてがい「めっちゃいいじゃん」と興奮したりと、ファッション対決を大いに楽しんでいる様子。

そして、あのが選んだのだろうか、ラベンダーカラーのサングラスをかけ、メッシュのインナーにジャージを合わせたコーデで、ノリノリにポージングするキー。そのコーディネートに対する感想を「けっこうエロいです」と流暢な日本語で述べるキーに、あのが爆笑するシーンも。

K-POP界のファッションリーダーとして知られるキーは、あのにどんなコーディネートを提案したのか。番組への期待が高まる。

この予告映像に「2人とも楽しそう!」「日韓おしゃれアイドルの共演!」「あのちゃん×キーくん、絶対面白い(笑)」「トークショーであのちゃんと会ったって言ってたの、この番組だったのか!」とSNSはファンのコメントで賑わっている。