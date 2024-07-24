¥Ï¥Ê¥³¡¦½©»³´²µ®¤ÎÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÆÃµ»¤È¤Ï¡©¥³¥ó¥È°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Èµ°À×¡£¡Ò¡Ø¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡Ù´©¹ÔµÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤Î½©»³´²µ®¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î½ñ¤Êý¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¥³¥ó¥È°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿13¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼¹É®ÈëÏÃ¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤ÎÄù¤áÊý¡¢·ë¤ÓÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¡½¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
½©»³´²µ®¡Ê°Ê²¼¡¢½©»³¡Ë¡§¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤¹¤®¤Æ¡Ö¤³¤Î½ñ¤Êý¤ÇÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤È¤«¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î´¶¾ð¤äÂÎ¸³¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½é¿´¼Ô¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼ê´·¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢µ¤Éé¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÉ®Ã×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
½©»³¡§¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö²¶¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤½ñ¤¤¤Æ¤ä¤ë¤¼¡×¡Ö¤É¤¦¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Á³ÂÎ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ¿´¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤È¤¯¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
½©»³¡§Ê¸¾Ï¤Î·ë¤ÓÊý¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Í¡×¡Ö¤³¤¤¤Ä2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ä¤ê1ÃÊÍî¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡ÖÁ°¤È¤Ï°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢²¿¤«»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½©»³¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ÝÇ½·Ï¤Îµ»ö¤Ã¤Æ¡¢·ë¤ÓÊý¤Ë¹©É×¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¶á¤À¤È¡¢¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥´¥·¥Ã¥×µ»ö¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÄù¤á¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤òÃ¯¤¬°ìÈÖ¡¢¤¦¤Þ¤¯Äù¤á¤é¤ì¤ë¤«Âç´îÍø¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤Î´ë²è¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿¦¶ÈÉÂ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹»Àµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹»Àµ¤È¤Ï¡¢¸í»úÃ¦»ú¤äÊ¸Ë¡¤Î¸í¤ê¤Ê¤É¤ò½¤Àµ»Ø¼¨¤¹¤ëÊÔ½¸ÍÑ¸ì¤Î¤³¤È¡£Ï¢ºÜÃæ¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¹»ÀµÍÑ»æ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
½©»³¡§¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÖ¥Ú¥óÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£½¤Àµ»Ø¼¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½©»³¤µ¤ó¤Ý¤¤É½¸½¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼ê½ñ¤¤Î´¶ÁÛ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¢¤È¤¬¤¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸«¤ë
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÛÃÏ»Ô¾ì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤Ï¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
½©»³¡§ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï±ö²°¤ÎÄ¢¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÇ»¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£½©»³¤µ¤ó¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ö¤ê¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©»³¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¸´é¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡¢ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡º¬¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤È»×¤¤¡¢¼ø¶ÈÃæ¡¢°ìÅÙ¤â¿²¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¿·õ¤Ë¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî½ñ¤¤·¤¿¤ê¡¢¶õÁÛ¤·¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢±ö²°¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡Ö¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤À¤±¤³¤Ã¤½¤ê¤ªÊÛÅö¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½©»³¡§ÃÛÃÏ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥Õ¥È¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬Éô¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾¤È½÷¾¤µ¤ó¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¥Ê¥³¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢²Ö¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢Âç¾æÉ×¤Í¡×¤È¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤·¡¢¿è¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÛÃÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡×¤Ï¡¢½©»³¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¹â¾¾ºÇ¾å°ð²Ù¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÅÚ»º²°¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢½ÇÊì¤µ¤ó¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¿¤¤¤Ð¤¢¡Ë¤¬¤¿¤¤¾Æ¤²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½©»³¡§Î¾¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÁÒÉß¤Ë¤¢¤ëÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Éã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆºÇ¾å°ð²Ù¤ÎÅÚ»º²°¤Ë¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¡¢¤¿¤¤¤Ð¤¢¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½½©»³¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢±Êµ×¤ËÌµ½þ¤Ç¤¿¤¤¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½©»³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤¤¾Æ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÍ¥¶ø¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²Áí½Ð¤ÇÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Ç¤â·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤Î´ò¤·¤µ¤È¼ä¤·¤µ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©»³¡§¥·¥ã¥¤¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¤¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢À¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ¹ÈÖ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¡£ËÍ¤Î°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¯¤Ë»²ÇÒµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¤ªÀµ·î¤ÎÅ¹ÈÖ¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¤È¤·¤ÆÀµ·îÆÃÈÖ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¾å°ð²Ù¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢µ¢¾Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½©»³¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¤æ¤Ã¤¯¤êµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤ËºÇ¾å°ð²Ù¤ÎÆ¦¤Þ¤¼°¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ê¥³¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î³®Àû¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤¿¤¤¤Ð¤¢¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¯¡¢½©»³¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¤ï¤«¤ê¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½©»³¡§¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊËÍ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Éã¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£¸µ¡¹¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¤ò¾¯¤·¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¿Æ¤¬¥Ü¥±¤¿¤êÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½©»³¡§½ñ¤¯¤ÈÉã¤¬´î¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤¨¤Æ³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¤¬¹¥¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ö²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¥³¥ó¥È¤¬¹¥¤¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤Ç»ÍÉ´ËÜ¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Ê¥³¤ò·ëÀ®¤·¤¿2014Ç¯¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ëºî¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©»³¡§¤Õ¤È¤³¤ÎÌó10Ç¯¤Ç¡¢°ìÂÎ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó400ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤Û¤É¡£½é´ü¤Îº¢¤Ëºî¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µÆÅÄ¤ÈËÍ¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢ÅÓÃæ¤«¤é²¬Éô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤«¤é¥È¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢2¿Í¤«¤é3¿ÍÍÑ¤Ëºî¤êÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÃî¡×¤Ï¡¢ABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¥³¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½©»³¡§¤Ï¤¤¡£¥³¥ó¥Ó»þÂå¤Ë¸÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Í¥¿¤¬¡¢¥È¥ê¥ªÍÑ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤È¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤à¿Í¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¾ÜºÙ¤òÃ¼ÀÞ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Í¥¿¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¥Ã¥«¥±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥Ê¥³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¥Í¥¿¤Í¡ª¡×¤È¤ï¤«¤ë¥³¥ó¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ê¥³¤Îµ°À×¤¬¤ï¤«¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿½©»³¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½©»³¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼ê¤Îº¢¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ëÆÃµ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃµ»¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¤·¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤â²¿ÅÙ¤âÆÃµ»¤òºî¤í¤¦¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤ÎÆÃµ»¤Ï¥³¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¤¬¹¥¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©»³¡§¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¤¬Âç¹¥¤¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á郄ÁÒ¤æ¤³¡¢»£±Æ¡á¸åÆ£Íø¹¾
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½©»³´²µ®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤í¤¡Ë
1991Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£2014Ç¯¡¢Æ±¤¸¤¯¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥³¥á¥Ç¥£¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î12´üÀ¸¤À¤Ã¤¿²¬ÉôÂç¡¢µÆÅÄÎµÂç¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2018¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No.1·èÄêÀï2018/2019¡×£²Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¡£
NHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥Õ¤ÊÀ¸³è¤Î¥¹¥¹¥á¡×µÓËÜ¡¢KADOKAWA¡Ø¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤É¡Ù¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¡¢Ê¸É®¶È¤ËÉý¤ò¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥Ï¥Ê¥³½©»³´²µ®¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£