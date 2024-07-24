ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òËº¤ì¤ë¤ó¤À¡Äà¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ìÎÏáÁª¼ê¤¬µ¼Ô¤¬¾Ú¸À
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤ÇÀä¹¥Ä´¤À¡£¥Á¡¼¥à¤¬£±£°£±»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î£³£°ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£³ÎÒ¡¢Æ±£³°Ì¤Î£·£°ÂÇÅÀ¡¢Æ±£µ°Ì¤Î£²£³ÅðÎÝ¤Ç£³´§²¦¡¢»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤Î¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆ±Î½¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Ëè»î¹ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£·Ç¯ÌÜ¤Ç±Ñ¸ìÎÏ¤â¤«¤Ê¤ê¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹¡½¡½¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤À¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃ«¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤¬´°àú¤Ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤²¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÍÇ½¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¤¹¤´¤¯±Ñ¸ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄÌÌõ¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤È¤Ï¤¤¤¤²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë²¿¤Î¤³¤È¡©¤È¥Ý¥«¥ó¤È¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÏÀìÂ°ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤ÏÃÌò¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç²ò¸Û¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥Ê¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£³£°ËÜÎÝÂÇ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¸À¤¦ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÇ¼Ô¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¥ß¥É¥ë¡¢¥ß¥É¥ë¡Ê¿¿¤óÃæ¡Ë¡Ù¡Ø¥Á¥ç¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡ÊÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡Ë¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤ÆÁê¼êÅê¼ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¥ß¥É¥ë¡¢¥ß¥É¥ë¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤À¤·ÏÃ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£Æ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¤À¤·¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÂÇ·â¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤ë¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÄÌÌõ¤ò»È¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬Èà¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤éÄÌÌõ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¤Ç£´£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£²ÇÔ£µ¥»¡¼¥Ö¤Îº¸ÏÓ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃ¤ò¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÆü¡¹¤ÎÌîµå¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏÄÌÌõ¤Î¥¦¥£¥ë¡Ê¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¡Ë¤ÈÆÃ¤ËÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤é£³¿Í¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î²ñ¸«¤ÇºÇ½é¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È£Ì£Á¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà¤¬°ÊÁ°¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬ÉáÃÊ¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¢Ìîµå¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ê¾åµé¡Ë¤ÇÄÌÌõ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏÃ¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÄÌÌõ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Åö½é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢ËÜÅö¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×¡£ºÇ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÂçÃ«¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤À¡£