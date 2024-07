タリーズコーヒーから、8月7日の創業日を記念してドリンクの持ち歩きが楽しくなる「タリーズ ベアフル ハグミーボトル」を発売!

対象ドリンクにプラスして購入できるかわいいドリンクボトルを紹介していきます。

タリーズコーヒー「タリーズ ベアフル ハグミーボトル」

価格:1,465円(税込)+ドリンク代

発売日:2024年8月7日(水)

取扱店舗:全国のタリーズコーヒー

対象ドリンク:バニラアフォガートシェイク、アイスカフェラテ、アイスコーヒー、水出しアイスティー

タリーズコーヒー創業日の8月7日より、アニバーサリー企画として「タリーズ ベアフル ハグミーボトル」が数量限定で登場!

対象のドリンク(Tallサイズのみ)の中から、好みのドリンクを入れてもらって購入できます。

かわいいベアフル型のボトルで、ドリンクを楽しく持ち歩けます☆

対象となるドリンクは、期間限定ドリンクのバニラアフォガートシェイクのほか、アイスカフェラテ、アイスコーヒー、水出しアイスティーの4種類。

※画像はイメージです

好きなドリンクをかわいく楽しめる、限定ボトルです!

※ボトル単品での販売はありません

入れるドリンクによっていろんな色・模様のベアフルのように見える楽しいドリンクボトル。

「タリーズ ベアフル ハグミーボトル」は2024年8月7日(水)より販売開始です。

※価格は店内飲食時の価格です

※一部取扱いをしていない店舗があります

