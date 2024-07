2016年12月25日に53歳という若さでこの世を去ったジョージ・マイケルのソロ・デビュー40周年を記念し、貴重な未発表ライヴ・ヴァージョンを収録した限定12インチ盤を含む『ケアレス・ウィスパーEP』が10月18日にリリースされる。「ケアレス・ウィスパー」は、作詞・作曲がジョージ・マイケルとワム!の相棒アンドリュー・リッジリーの共作であることや、ワム!の2ndアルバム『メイク・イット・ビッグ』やベスト・アルバム『ザ・ファイナル』に収録されているため、ワム!の楽曲に思われがちであるが、厳密にはジョージ・マイケルのソロ曲である(ただし、その扱いは国によって分かれており、イギリスやヨーロッパ諸国ではジョージ・マイケルの単独名義であるのに対して、アメリカでは「Wham! featuring George Michael」名義で、日本ではワム!名義で発売された)。

『ケアレス・ウィスパーEP』



全形態2024年10月18日リリース12インチ・ヴァイナル(ピクチャー・ディスク、ルビー・マーブル、通常盤、D2C限定ホワイト)、CD、デジタル・フォーマットDIGITAL/CD1.Careless Whisper2.Careless Whisper(Extended mix)3.Careless Whisper(Instrumental)4.Careless Whisper(Live From Madison Square Garden)PREVIOUSLY UNRELEASEDVINYL FORMATSBoth sides will be cut at 33rpm and at half speed.Side A1.Careless Whisper2.Careless Whisper(Extended Mix)3.Careless Whisper(Instrumental)Side B1.Careless Whisper(Live From Madison Square Garden)PREVIOUSLY UNRELEASED