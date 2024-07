タリーズからタリーズ自慢の「エスプレッソ」を使用したフローズンドリンク「バニラアフォガードシェイク」が、2024年7月30日(火)より登場!

エスプレッソショットの追加(+55円(税込))でより深い味わいを楽しめます☆

タリーズコーヒー「バニラアフォガートシェイク」

価格:Tallサイズのみ 690円(税込)

発売日:2024年7月30日(火)

取扱店舗:タリーズコーヒー

タリーズコーヒーから、季節限定のフローズンドリンク「バニラアフォガートシェイク」が登場!

8月7日に創業日を迎えるタリーズコーヒーから、日頃の感謝を込めた、タリーズ自慢の「エスプレッソ」を使用した、この時期ぴったりのフローズンドリンクです。

「バニラアフォガートシェイク」はエスプレッソとシェイクを別々に合わせマーブル状に仕上がったドリンク。

飲む場所によって甘みと苦みを交互に味わうことができます。

バニラがふわっと香る甘くクリーミーな味わいのシェイクに、バリスタが一杯一杯丁寧に抽出したエスプレッソを合わせることで、抽出したてのコーヒーの香りとコクを存分に楽しめます。

※画像はイメージです

まるでバニラアイスにエスプレッソをかけたスイーツ、「アフォガート」のような味わい。

エスプレッソショットの追加(+55円(税込))でより深い味わいを楽しむことができます。

また、「バニラアフォガートシェイク」が楽しく持ち歩ける「タリーズ ベアフル ハグミーボトル」も数量限定で登場します。

こだわりのエスプレッソを使用した、アフォガードのようなフローズンドリンク!

タリーズコーヒーの「バニラアフォガートシェイク」は2024年7月30日(火)より期間限定で登場です。

※価格は店内飲食時の価格です

※一部取扱いをしていない店舗があります

