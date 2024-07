複合施設「東京ミッドタウン日比谷」と、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に店を構える、カスタムミートボール店門店「Susan’s MEAT BALL(スーザンズ ミートボール)」に、「シュリンプボール」と「海老のビスクソース」が登場!

海老ならではのプリっとした弾けるような弾力とむちっとした食感と、海老の旨味を凝縮したクリーミーで濃厚な味わいを楽しめます☆

Susan’s MEAT BALL「シュリンプボール/海老のビスクソース」

価格:

日比谷店・MEAT BALL BOX 1,200 円(税込)〜

イクスピアリ店・MEAT BALL BOX 1,089 円(税込)〜

販売期間:

日比谷店・2024年7月24日(水)〜※海老のビスクソースは、9月30日(予定)までの限定メニュー

イクスピアリ店・2024年8月1日(木)より定番商品として販売

3種類以上の自家製ミートボールから選ぶことができるNY テイストのカスタムミートボール専門店「Susan’s MEAT BALL(スーザンズ ミートボール)」

ゴロッとした粗挽きのミートボールは、噛みしめるごとにお肉の旨みと香りが口いっぱいに広がり、忘れられない懐かしさを感じる美味しさです。

数種類のソースとミートボールを、自分好みに好きなものをその日の気分で選ぶことができます。

そんな「Susan’s MEAT BALL」に、「シュリンプボール」と「海老のビスクソース」が登場!

「シュリンプボール」は、海老ならではのプリっとした弾けるような弾力とむちっとした食感を楽しめる一品。

アクセントにシャキっとした食感のれんこんを加えています。

海老のすり身のほか、粗みじんにした身を合わせた、海老好きの方はもちろん、お子様まで虜になる自慢のメニューです。

「海老のビスクソース」は、「シュリンプボール」と相性抜群。

海老の頭や殻と香味野菜などの旨みが凝縮した、クリーミーなソースです。

海老の美味しさがたっぷりと詰まった、濃厚な味わいを楽しめます☆

ミートボール専門店に、海老が主役のメニューが登場!

Susan’s MEAT BALLの「シュリンプボール/海老のビスクソース」は、日比谷店では2024年7月24日(水)より、イクスピアリ店では2024年8月1日(木)より発売です☆

