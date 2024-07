講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年9月号は、東京ディズニーリゾートⓇで始まった夏のプログラムを誌上レポート!

さらに、いざという時に役に立つ東京ディズニーランドⓇ&東京ディズニーシー Ⓡエリア別便利マップが付いています。

講談社「ディズニーファン」2024年9月号

© Disney

価格:980円(税込)

発売日:2024年7月25日(木)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年9月号では、東京ディズニーリゾートⓇで始まった夏のプログラムを誌上レポート。

また、ファンタジースプリングスの美しい夜景や、話題の名曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」の楽譜&楽曲解説も掲載!

2024年9月20日に東京ディズニーランドでスタートする新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」や、2028年度の就航が発表されたディズニークルーズ情報など盛りだくさんです。

スペシャル企画

© Disney

スペシャル企画は、東京ディズニーランドⓇ&東京ディズニーシーⓇ エリア別便利マップ☆

トイレや水飲み場、モバイルバッテリーレンタルサービスなど、いざというときに役立つ場所を見やすくまとめてピンナップに。

夏休みにパークを楽しむ時などに、切り取って活用できます◎

東京ディズニーリゾート特集

東京ディズニーリゾート特集では、東京ディズニーリゾートⓇで始まった夏のプログラムや、東京ディズニーシーⓇのファンタジースプリングスの情報などがたっぷり!

実食レポートつきの東京ディズニーリゾートの新メニュー紹介、ダッフィー&フレンズを感じられるケープコッドのデコレーションなど東京ディズニーリゾートの最新情報が満載。

そして、8月3日の「はちみつの日」にちなんで、ハチミツが大好きな「くまのプーさん」をモチーフにしたグッズも紹介されています。

東京ディズニーリゾート夏のプログラム

© Disney

暑い夏を“びしょ濡れ”になって楽しめる、今の季節だからこその遊び方や、大人もわくわくできる「リゾート」にぴったりのスポットを紹介!

2024年9月18日(水)まで、2つのパークでは5つの“びしょ濡れ”プログラムを開催中です。

「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 続きを見る

東京ディズニーランドⓇでは、軽快な音楽に合わせて、踊って、濡れて、笑顔になれる「ベイマックスのミッション・クールダウン」が楽しめます。

2024年は散水量がアップ!東京ディズニーランド 「ベイマックスのミッション・クールダウン」 2024年は散水量がアップ!東京ディズニーランド 「ベイマックスのミッション・クールダウン」 続きを見る

© Disney

パーク内で夏のシーンに浸って過ごす「大人のサマータイム」と題したページも☆

クールスポットの紹介や、夏ならではのアトラクションの楽しみ方、夏のパークのおともにぴったりなおすすめグッズなどが掲載されています。

東京ディズニーシーⓇファンタジースプリングス

© Disney

東京ディズニーシーⓇで連日話題のファンタジースプリングスは、エリア内を歩いて、見て、楽しめるお散歩ガイドを紹介。

じっくり見て回らないと見逃してしまいそうな細かなポイントもたっぷりとお届け☆

© Disney

それから、ファンタジースプリングスの美しい夜景や、話題の名曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」の楽譜&楽曲解説も掲載!

魔法の泉で体験できるおとぎ話への期待が高まる!東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」 魔法の泉で体験できるおとぎ話への期待が高まる!東京ディズニーシー デジタルシングル「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」 続きを見る

新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」

© Disney

2024年9月20日に東京ディズニーランドでスタートする新ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」にも注目☆

マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 続きを見る

登場キャラクターの紹介とともに、「ワンス・アポン・ア・タイム」や「フローズン・フォーエバー」などの過去のキャッスルプロジェクションも振り返ります。

Celebrate! Tokyo Disneyland!東京ディズニーランド ナイトタイムスペクタキュラー徹底ガイド Celebrate! Tokyo Disneyland!東京ディズニーランド ナイトタイムスペクタキュラー徹底ガイド 続きを見る

© Disney

さらに、2028年度の就航が発表されて大きな話題を呼んでいるディズニークルーズ情報もお届け。

2028年度より日本でディズニークルーズを展開!オリエンタルランド社 クルーズ事業に関するディズニー社とのライセンス契約締結 2028年度より日本でディズニークルーズを展開!オリエンタルランド社 クルーズ事業に関するディズニー社とのライセンス契約締結 続きを見る

© Disney / Pixar

最新映画情報も見逃せません。

2024年6月に全米で公開されるや特大ヒット中の、ディズニー&ピクサー映画最新作『インサイド・ヘッド2』を特集!

2024年8月1日に日本公開される同作の魅力を、ケルシー・マン監督が語ります。

「INI」が〈応援サポーター〉に就任!ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』 「INI」が〈応援サポーター〉に就任!ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』 続きを見る

ほかにも、全国で楽しめるグッズやゲーム、「ディズニー・オン・アイス」や「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」などのライブエンターテイメント情報も楽しめます◎

夏のイベントに、新しいプログラムや映画情報まで充実した内容の1冊。

講談社の「ディズニーファン」2024年9月号は、2024年7月25日(木)より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パークの便利マップ付き!講談社「ディズニーファン」2024年9月号 appeared first on Dtimes.