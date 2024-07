2位:橋本環奈

All About ニュース編集部は4月11日〜6月20日、全国10〜60代の男女267人を対象に「20代女性俳優」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「多様な役柄を演じ分けている」と思う20代女性俳優ランキングを紹介します!2位は「橋本環奈」さんでした。2次元のようなビジュアルで、男女問わず人気の俳優です。 女性アイドルグループ「Rev. from DVL」として活躍していた2013年に、ファンによって撮られた写真が「奇跡の一枚」と話題になり、知名度が急速に上昇。2017年には人気漫画『銀魂』(集英社)を原作とした実写映画に、ヒロイン・神楽役として出演。元アイドルらしからぬ振り切った演技で、一気に俳優としての幅を広げています。

1位:二階堂ふみ

回答者からは「とにかく出演ドラマがおおく、コメディからラブストーリーまで広くやっているイメージだから」(40代女性/神奈川県)、「コメディから、シリアスな役までうまくこなしていると思います」(50代女性/埼玉県)、「新鮮だからです」(30代女性/長崎県)などのコメントがありました。1位は「二階堂ふみ」さんでした。ドラマ『VIVANT』(TBS系)では、世界医療機構の医師役を好演。劇中で見せた流ちょうなモンゴル語にも注目が集まりました。また、興行収入37.6億円を突破した大ヒット映画の続編『翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜』にも出演。二階堂さんは前作に続きGACKTさんとW主演を務め、金髪ヘアに王子のようなコスチュームと振り切った演技で存在感を放っています。回答者のコメントを見ると「難しい役もこなしているからです」(30代女性/千葉県)、「映画やドラマで活躍しているイメージがあるから」(20代女性/大阪府)、「他の人が演じないような変わった役をたくさんやっているイメージだから」(20代女性/埼玉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです(文:All About ニュース編集部)