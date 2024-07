【週刊少年サンデー 35号】7月24日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 35号」を本日7月24日に発売した。価格は360円。

今週号は表紙&巻頭グラビアに松本麗世さんが登場。巻頭カラーマンガには高橋留美子氏の「MAO」が飾る。

また、夏の読切連弾企画第5弾として「魔王の娘は、死にたくない。」や最も面白い新人読切を決める企画「ルーキー王者決定戦」で王座を勝ち取った「鉄脚のリョーコ」が掲載される。

