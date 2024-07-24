「週刊少年サンデー 35号」が本日7月24日に発売。表紙＆巻頭グラビアに松本麗世さんが登場
【週刊少年サンデー 35号】
7月24日 発売
価格：360円
7月24日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 35号」を本日7月24日に発売した。価格は360円。
今週号は表紙＆巻頭グラビアに松本麗世さんが登場。巻頭カラーマンガには高橋留美子氏の「MAO」が飾る。
また、夏の読切連弾企画第5弾として「魔王の娘は、死にたくない。」や最も面白い新人読切を決める企画「ルーキー王者決定戦」で王座を勝ち取った「鉄脚のリョーコ」が掲載される。
少年サンデー35号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 23, 2024
・表紙＆グラビア!初登場![#松本麗世]ちゃん!
・大人気御礼巻頭カラー![#MAO]
・夏の読切連弾第5弾!Cカラー[魔王の娘は、死にたくない。]#魔王の娘は死にたくない
・サンデールーキー王座決定戦優勝作![#鉄脚のリョーコ]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/nX4HWTAf9z
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