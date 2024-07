ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、生活感が出やすい調味料をまとめて収納できる、ディズニーデザイン「隠せる調味料ラック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「隠せる調味料ラック」

© Disney

価格:15,990円(税込)

タイプ:右側・左側

サイズ:幅約12.5cm、奥行約50〜93cm、高さ約36.7cm(引き出し内寸:幅約11cm、奥行約47cm、高さ約30cm、上部トレー内寸:幅約12cm、奥行約49.5cm、高さ約5.5cm)

製品重量:約5.85kg

耐荷重量:【引き出し】約5kg、【上段】約2kg

材質:【本体】スチール(粉体塗装)、【レール部分】:ポリプロピレン

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※デザインは片面のみ。引き出し部を正面にした時、右面にデザインが入るのが<右側>、左面に入るのが<左側>です

※設置する場所の必要幅:約13cm以上

※食洗機や熱湯での洗浄不可

※可燃性の物は収納しないで下さい

※ガスコンロの火やオーブンの排気口・IHヒーターの熱が直接当たる位置には設置しないでください

※引き出しの開閉の際は丁寧に行ってください

「ミッキーマウス」のお顔が大きくデザインされた調味料ラック。

コンロ横などの隙間にも置けるスリムタイプのラックで、生活感の出やすい調味料をまとめて収納でき、すっきりと目隠し!

「ミッキーマウス」のアートは淡い色で表現されているので、キッチンにもしっくりと馴染みます。

© Disney

カラーはシンプルな色合いで清潔感のある「ホワイト」と、

© Disney

シックでカッコ良い雰囲気の「ブラック」の2色展開です。

どちらも取り入れやすいカラーで、「ミッキーマウス」のアートがアクセントに☆

© Disney

しょう油やオイルなど大きいボトルも収納でき、スライドして引き出せるので使い勝手もGOOD◎

お家のコンロに合わせて、絵柄が入っている側の左右どちらかを選べぶことができます。

© Disney

上部にはスパイスなどの小物を置くのに便利!

すっきりと収納できるのはもちろん、機能性も抜群です。

スチール製で汚れても拭き取りやすく、お手入れが簡単にできるのもうれしい。

生活感が出やすい調味料をまとめて収納できる、ディズニーデザイン「隠せる調味料ラック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

