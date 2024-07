【「ゾイド -ZOIDS-」25周年記念プロジェク】7月24日 発表

小学館集英社プロダクションは、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」25周年記念プロジェクトを7月24日に発表した。

1999年に放送されたTVアニメ「ゾイド -ZOIDS-」の25周年を記念したプロジェクト。動画配信サービスでの「ゾイド -ZOIDS-」の配信をはじめ、キャスト陣出演のスペシャルトークショーやPOP UP TOURやコラボメニューなどが展開する。

さらに、ハイターゲット向け新ホビーレーベル『T-SPARK』の「REALIZE MODEL」シリーズからZOIDS新商品の展示も実施する。

動画配信サービスでの「ゾイド -ZOIDS-」配信

8月15日より複数の動画配信サービスにてアニメ「ゾイド -ZOIDS-」が配信する。配信サイトは「Amazon Prime Video」、「dアニメストア」、「Hulu」ほかにて配信を予定している。

配信プラットフォーム

DMM TV、dアニメストア、Hulu、J:COM STREAM、milplus、TELASA、U-NEXT、アニメタイムズ、アニメ放題、バンダイチャンネル、ふらっと動画、Prime Video

25th ANNIVERSARY スペシャルトークショー

アニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりバン役・岸尾だいすけさん、フィーネ役・大本眞基子さん、レイヴン役・斎賀みつきさんに加え、本作の監督・加戸誉夫さん、キャラクターデザイン・坂粼忠さんをゲストに迎えたトークショー。9月14日に時事通信ホール(東京都中央区銀座)にて開催を予定し、チケットは8月1日から発売を予定している。

<東京会場 概要>

開催日:9月14日

会場:時事通信ホール(東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル2F)

出演者:バン役・岸尾だいすけさん、フィーネ役・大本眞基子さん、レイヴン役・斎賀みつきさん、監督・加戸誉夫さん、キャラクターデザイン・坂粼忠さん、MC・兎わさび

チケット販売: 8月1日から発売予定

主催: 株式会社小学館集英社プロダクション

アニメ「ゾイド -ZOIDS-」25th ANNIVERSARY POP UP TOUR

アニメ「ゾイド -ZOIDS-」25周年を記念したポップアップツアーが8月29日から東京・池袋ロフトからはじまり、2024年内で大阪、愛媛、愛知で順次開催する。あた、2025年以降も全国を巡回を予定している。

会場では初出しのアニメキャラクター線画イラストや絵コンテ、アニメ放送当時の玩具を中心に名シーンを再現した大迫力のジオラマなどを展示する他、イベント記念グッズも販売する。

<東京会場 概要>

開催期間:8月29日~ 9月18日 ※最終日は午後6時閉場

会場: 池袋ロフト11階 バラエティ雑貨売場 特設会場

(東京都豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店11階)

入場料: 無料

主催: 株式会社ベネックス

協力: 株式会社タカラトミー、株式会社PSOF

イベント記念グッズ

ポップアップツアーのために描き下ろされたメインビジュアルのアクリルスタンドやキーホルダー、ご当地ブレードライガーグッズなど、80種類以上のイベント記念グッズが登場。東京会場では、開催地の池袋に因んだご当地イラストグッズ(アクリルスタンド、ステッカー、缶バッチ)がラインナップする。

・グッズ購入特典

イベントグッズを税込5,500円以上購入した方を対象に、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」25周年とトレーディングカードゲーム「WIXOSS(ウィクロス)」10周年のWアニバーサリーを記念したコラボカードがもらえる(2種類のうち1枚を配布)。アニメ「ゾイド -ZOIDS-」のヒロイン、フィーネとリーゼが「WIXOSS」のに登場するキャラクター「タマ」、「ピルルク」の衣装を着た限定デザインとなっている。

ウェンディーズ・ファーストキッチンとのコラボレーション

アニメ「ゾイド -ZOIDS-」25周年を記念して、ウェンディーズ・ファーストキッチン&ファーストキッチンとのコラボレーションが8月22日より展開。コラボメニューが展開され、コラボメニューには購入特典として描き下ろしイラストポストカードがついてくる。

<コラボレーション概要>

実施期間:8月22日~ 9月18日

・アニメ「ゾイド -ZOIDS-」特別装飾店舗

実施店舗:ウェンディーズ・ファーストキッチン池袋北口店(東京都豊島区西池袋1-26-4)

内容: 期間中、アニメ「ゾイド‐ZOIDS-」25周年のメインビジュアルや描き下ろしイラスト、テレビアニメの名場面写真など、アニメ「ゾイド‐ZOIDS-」25周年記念の特別装飾を店内全体に施し、池袋北口店が「ゾイド」一色の特別な空間に変わる。「ゾイド」シリーズの新商品展示も予定しています。池袋ロフトで開催のアニメ「ゾイド‐ZOIDS-」25周年ポップアップツアーと合わせてお楽しみいただけます。

・「ゾイド」コラボメニュー

実施店舗:ウェンディーズ・ファーストキッチン&ファーストキッチンの全国107店舗

内容:「ゾイド惑星Ziセット」をウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンそれぞれ異なるメニュー内容で展開。購入特典として、「ゾイド」描き下ろしイラストポストカードがランダムに1枚もらえる。

【ウェンディーズ・ファーストキッチン のセット】

価格:1,500円

ウェンディーズベーコンエッグバーガー/ ディップポテトM・ガーリックマヨ/フライドチキン/お好きなドリンク

+「ゾイド」描き下ろしイラストポストカード1枚(全3種類)

【ファーストキッチンのセット】

価格:1,500円

ファーストクラッシックバーガー/ディップポテトM・ガーリックマヨ/フライドチキン/お好きなドリンク

+「ゾイド」描き下ろしイラストポストカード1枚(全3種類)

「REALIZE MODEL」シリーズ新商品展示

アニメ「ゾイド‐ZOIDS-」25周年ポップアップツアーの会場とウェンディーズ・ファーストキッチン池袋北口店にて、アニメ「ゾイド-ZOIDS-」に登場する主人公機「ブレードライガー」とライバル機「ジェノザウラー」など「ゾイド」シリーズの新商品の限定展示を実施する。

(C) TOMY (C)ShoPro