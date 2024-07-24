µÙ²Ë¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥¤¥»¥É¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¹çÎ®¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤Ø

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💪🇪🇨 Midfielder Moises Caicedo has now joined up with the squad in California!#BluesInTheUSA pic.twitter.com/IpxPNuJx0D— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2024