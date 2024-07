µÙ²Ë¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥¤¥»¥É¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¹çÎ®¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤Ø

チェルシーは23日、エクアドル代表MFモイセス・カイセドがチームに合流したことを明らかにした。2024−25シーズンに向けて準備を進めているチェルシーは、22日に昨夏に続いてプレシーズンツアーを行うアメリカへと移動。28名が帯同することが発表されていたなか、コパ・アメリカ2024に出場して準々決勝まで進んでいたことから、遅れて休暇を取っていたカイセドがアメリカで早速チームに合流したことが明らかになった。

💪🇪🇨 Midfielder Moises Caicedo has now joined up with the squad in California!#BluesInTheUSA pic.twitter.com/IpxPNuJx0D