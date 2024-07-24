¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¶Ø»ß¡¢Áª¼êÂ¼¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¡Äà´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Âç²ñá¤Î¸ùºá¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡ËÈ¯¡Û£Ó£Ä£Ç£ó¤Î¸ùºá¤Ï¡½¡½¡££²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤Âç²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëÌÔ½ë¡¢¹ë±«¤Ê¤É¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡Ö¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡×¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤·¤¿ÂÐºö¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤¬Áª¼ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿åÅû¤òÇÛÉÛ¡£Ê£¿ôÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµë¿å¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¿å¤ò¤¯¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÂç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢À®²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê»Ô¤Î¥¢¥ó¥Ì¡¦¥¤¥À¥ë¥´»ÔÄ¹¤¬»È¤¤¼Î¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Âç²ñ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤òÈ¯É½¡£´Ä¶ÌäÂê¤ò°Õ¼±¤·¤¿Êý¿Ë¤Ç¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤È¤È¤â¤ËÇÓ½ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤¹°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬ºî¶È¤¬¹Ô¤¦¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤âÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¹¡¹¤È³èÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Î£Í£Ð£Ã¤Ï´ÊÁÇ²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£·úÊª¤ò¼Ú¤ê¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï´ÊÎ¬²½¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ñµÄ¼¼¤ä²ñ¸«¾ì¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¸½¾õ¤À¡£¥Ñ¥ê¹Ù³°¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Áª¼êÂ¼¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÏ²¼¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ë¿å¤òÄÌ¤·¤¿¾²ÎäË¼¤òºÎÍÑ¡£¼¼²¹¤ò£¶ÅÙ¤Û¤É²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ËÌÔ½ë¤Ç£µ£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤µ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÁª¼êÃÄ¤Ï¼«Èñ¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤òÆ³Æþ¡£¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÁª¼êÃÄ¤È¶ì¤·¤¤Âæ½ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÃÄ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤â½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÆüº¹¤·¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÀðÉ÷µ¡¤äÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¾²ÎäË¼¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½ë¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½ë¤¯¤Æ¤ä¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò»×¤¦¤³¤È¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤±¤ì¤Ð¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ëÊÀ³²¤â¤¢¤ë¡£½ÀÆ»½÷»Ò£¶£³¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£Ê£Ï£Ã¤ÎÃ«ËÜÊâ¼ÂÉûÃÄÄ¹¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Îºï¸º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê¿åÅû¤Ç¡Ë¿å¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ïµï½»ÅïÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö£Ô£Å£Á£Í £Ê£Á£Ð£Á£Î £Ã£á£æ£å¡×¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤¬²ÄÇ½¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤ä¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¸ÞÎØ¤Ï´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¼¡À¤Âå¤Ë¸ÞÎØ¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£