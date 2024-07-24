¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûtimelesz¤È¤·¤Æ¤Î½éÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼²£ÉÍ¸ø±é¡Ö5¿Í¤ÎSexy Zone¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡×
2024Ç¯4·î1Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Îtimelesz¤¬¡¢7·î19Æü(¶â)¤«¤é7·î23Æü(²Ð)¤Î5Æü´Ö¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ãWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2024 episode0¡ä¤ÈÂê¤·¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï6·î22Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8·î25Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô25¸ø±é·×27Ëü6Àé¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ï5Æü´Ö7¸ø±é(1¸ø±é1Ëü5Àé¿Í¡¢¥È¡¼¥¿¥ë10Ëü5Àé¿ÍÆ°°÷)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²£ÉÍ¸ø±é¤è¤ê23Æü¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡Ö¿·À¸timelesz¤Î°§»¢¤Þ¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Sexy Zone¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢timeleszÌ¾µÁ¤Ç½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿EP ¡Øtimelesz¡Ù ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê4¶Ê¤âÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¤âÊ£¿ô¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢²Æ¤Ã¤Ý¤µËþºÜ¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡£²£ÉÍ¸ø±éºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë23Æü¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥á¥É¥ì¡¼¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´35¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖRUN¡×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡Ö¹Ô¤¯¤¾²£ÉÍ¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¼±ç¤Ç²ñ¾ì¤âÇ®¤µ¤òÁý¤¹¡£Sexy Zone»þÂå¤«¤éÄÌ¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢½øÈ×¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¸åÊý¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¾ìÆâ³°¼þ¤ÎÄÌÏ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ç2³¬ÀÊ¤ä3³¬ÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿·À¸timelesz¤Î°§»¢¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢²ñ¾ìÆâ¶ù¡¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¯¤è¤¦¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë16Ëç¤Î²ÄÆ°¼°LED¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¶Ê¤´¤È¤ËLED¤¬°ÜÆ°¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±ÇÁü±é½Ð¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤Ç¤Ïtimelesz¤Î¥í¥´¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¥½¥í¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£º´Æ£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²»¸»²½¤Î´õË¾¤¬¹â¤¤µ®½Å¤Ê¥½¥í¶Ê¡ÖBlack/White¡×¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£µÆÃÓ¤Ï2012 Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ 1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øone Sexy Zone¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¡Örouge¡×¤òÍÅ±ð¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤â7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¾¾ÅçÁï¤Ï2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPAGES¡Ù¤è¤ê¡ÖCRY¡×¤ò¡£¾¾Åç¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥¤¹¤®¤Æ¡×¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡Ö¥¹¥¤¹¤®¤Æ (¥³¡¼¥ë2024ver.)¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£²ñ¾ìÃæ¤¬¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Û¤³¤í¤ÖÉ½¾ð¤Î¤Þ¤ÞMC¥¿¥¤¥à¤Ø¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤«¤é¡¢¡È¡Öpuzzle¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥°¥Ã¤È¤¤¿¡É¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤Ø¡£¡Ö3¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Øpuzzle¡Ù¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹º´Æ£¡£µÆÃÓ¡¢¾¾Åç¤â¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ3¿Í¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤é¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅ¸³«¡£
MC¤Î¤¢¤È¤Î¡¢¡Ö·¯¤È¡ÄMilky way¡×¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çiri¤¬ÅÐ¾ì¡£µÆÃÓ¤«¤é¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡ªiri¡ª¡×¤Î¾Ò²ð¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ëiri¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPAGES¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ömake me bright¡×¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¼Ô¤Îiri¤¬¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥³¥é¥ÜÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤â¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±éºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÁ°¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê°§»¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£Æü¤Î¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾¾Åç¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÊÑÆ°¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£4·î¤Ëtimelesz project¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³§¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ëtimelesz¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢timelesz¤¬¸Ø¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?! ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤?!¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö4·î¤«¤étimelesz¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯É½¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤À¤½¤ÎÈ¯É½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬ÉÔ°Â¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¾å¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£º£Ç¯¤Îtimelesz¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò3¿Í¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬À¨¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
µÆÃÓ¤Ï¡Öº£Æü¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á3¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ëº£Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶½ý¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡¢¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢ÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Á°¤ò¸þ¤¯¤Î¤«¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬Êú¤¯Ì´¤ä¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬¡¢5¿Í¤ÎSexy Zone¤¬³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÂç¤¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¡¼¥à¤â¡¢5Âç¥É¡¼¥à¤â¹ñÎ©¤â¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÁí¤Ê¤á¤â¡¢Á´Éô5¿Í¤ÎSexy Zone¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á5¿Í¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Átimelesz¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£timelesz project¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÊç¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤À¤É¤ó¤Ê¤ËÌµËÅ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Á´Éô¡¢Á´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¡¢ËÍ¤¿¤Átimelesz¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢°î¤ì¤ëÎÞ¤ò¿¡¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
MC¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬µÆÃÓ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¡¢timelesz¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£EP¡Øtimelesz¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î»³²¼ÃÒµ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡ÖAnthem¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ÉÆ¬¤«¤éÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ê¤Î±é½Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë timelesz¤¬¡ÈÎ¶¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç²ñ¾ìÃæ¤òÌ¥Î»¡£ËÜÊÔºÇ¸å¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖVIVID SUMMER DAYS¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖWe are timelesz¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¤ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ötimelesz¡×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë²ñ¾ì¤ÎÃæ¡¢ºÆÅÙÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥È¥í¥Ã¥³¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤²ó¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ø½Ð¸þ¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤®¤å¤Ã¤È¡×¤Ç²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2024 episode0¡ä
¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
6·î22Æü(ÅÚ) ¡17:30
6·î23Æü(Æü) ¡13:00 ¢17:30
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
Aichi Sky Expo A¥Û¡¼¥ë
6·î28Æü(¶â) ¡18:00
6·î29Æü(ÅÚ) ¡13:00 ¢17:30
¡ÚÀÅ²¬¡Û
¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
7·î13Æü(ÅÚ) ¡17:30
7·î14Æü(Æü) ¡13:00 ¢17:30
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û
²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
7·î19Æü(¶â) ¡18:00
7·î20Æü(ÅÚ) ¡13:00 ¢17:30
7·î21Æü(Æü) ¡13:00 ¢17:30
7·î22Æü(·î) ¡18:00
7·î23Æü(²Ð) ¡18:00
¡ÚµÜ¾ë¡Û
¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î03Æü(ÅÚ) ¡13:00 ¢17:30
8·î04Æü(Æü) ¡14:00
¡ÚÊ¡²¬¡Û
¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
8·î11Æü(Æü½Ë) ¡17:30
8·î12Æü(·îµÙ) ¡13:00 ¢17:30
¡ÚÂçºå¡Û
Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
8·î24Æü(ÅÚ) ¡13:00 ¢17:30
8·î25Æü(Æü) ¡14:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë