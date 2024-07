月刊「ディズニーファン」10月号の特別企画『東京ディズニーシー ファンタジースプリングスガイドブックwith風間俊介』がブック・イン・ブックとして登場!

風間俊介さんによるディズニーへの深い愛や敬意、好奇心にあふれたガイドブックシリーズのファンタジースプリングス版。

特別企画は、ブック・イン・ブックとして収録される「ディズニーファン」2024年10月号のほか、電子書籍として、ブック・イン・ブックのみの購入も可能です。

講談社『東京ディズニーシー ファンタジースプリングスガイドブックwith風間俊介』

「ディズニーファン」2024年10月号 全国書店、WEB書店にて、8月26日発売

定価:1200円(税込)

※電子版では紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページがあります。

※ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」は、「ディズニーファン 2024 10月号」の電子版には収録されません。

『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』〔電子版〕

価格:300円(税別)/全12ページ

2024年8月26日(月)よりAmazonにて配信予定

※この本は、月刊「ディズニーファン」10月号に収録されるブック・イン・ブックの電子版です。

これまでにも『Disney Supreme Guide 東京ディズニーランド®ガイドブック with 風間俊介』『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー®ガイドブック with 風間俊介』を出版してきた講談社。

風間俊介さんが特別に編集に参加したガイドブックシリーズです。

制作にあたって、アトラクションや飲食のナビとなるだけでなく、モチーフとなった作品の魅力や、ディズニーのクリエイターである「イマジニア」たちの物語まで解説できる本を作りたかった、と風間さん。

10年後も読み続けられるようなガイドブックを目指しました。

そして、今回の『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』は、シリーズを締めくくる満を持しての特別企画!

12ページにわたって、東京ディズニーシー8番目となるテーマポートの魅力を風間さん独自の目線で紹介します。

今回の特別企画は、「ディズニーファン」10月号に収録されるブック・イン・ブックのほか、電子版でも購入可能です。

※ブック・イン・ブック「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」は、「ディズニーファン 2024 10月号」の電子版には収録されていません。

※ブック・イン・ブックは、「Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介」という書名で、電子書籍として単品売りでご購入いただけます。

『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』収録内容

ディズニーファンタジーの世界へ導く〈魔法の泉〉子どもの頃からあこがれたネバーランドそのもの〈ピーターパンのネバーランド〉ついに開かれた城の扉 アナとエルサの物語を心にいざ、アレンデール王国へ!〈フローズンキングダム〉美しい歌声に導かれてたどりついたのはラプンツェルの森〈ラプンツェルの森〉泊まりたい!非常に泊まりたくてたまらないホテルです!〈東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル〉

など

風間俊介さんコメント

東京ディズニーシーガイドブックを刊行させていただいたのが、2023年7月。

そのときからずっとスタッフのみんなで「ファンタジースプリングスが完成した時に、この本とともに納めてもらうブック・イン・ブックが作れたら……」と語っておりました。

その夢がこのたび叶うことになって、とても嬉しいです。

東京ディズニーシーガイドブックとともに、この『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』があなたの本棚に並んでくれたら、より幸せです。

これまでにもファンタジースプリングスへの期待をたっぷり語ってきた風間さん。

思い描いていた夢が現実となった今、あらためてシリーズを読み返してみるのもおすすめです。

今回の特別企画は、ブック・イン・ブックとして収録される「ディズニーファン」2024年10月号のほか、電子書籍として、ブック・イン・ブックのみの購入も可能です。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 深い愛や敬意・好奇心で特別に編集に参加!講談社『Disney Supreme Guide 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス ガイドブック with 風間俊介』 appeared first on Dtimes.