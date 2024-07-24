・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．９６ドル（－１．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４０７．３ドル（＋１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９１３．２セント（＋０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０２．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１７．５０セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８０．４４（－２．６５）

出所：MINKABU PRESS