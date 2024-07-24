２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．９６ドル（－１．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４０７．３ドル（＋１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１３．２セント（＋０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．５０セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．４４（－２．６５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．９６ドル（－１．４４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４０７．３ドル（＋１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１３．２セント（＋０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．７５セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．５０セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８０．４４（－２．６５）
出所：MINKABU PRESS